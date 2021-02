KDY: 30. ledna, 7:00

KDE: Nymbursko

ZA KOLIK: 25 / 30 Kč

Start je volný a prezentace proběhne od 7 do 9 hodin na nádraží Čelákovice, od 7 do 10 hodin na železniční zastávce v Třebestovicích, od 8 do 11 hodin na nádraží v Libici nad Cidlinou, od 8 do 11 hodin na poděbradském nádraží a od 9 do 11 hodin na zastávce v Hořátvi. Ať už turisté odstartují kdekoli, cílem je nymburská restaurace Na Žofíně na Zálabí, kam musí dorazit do 16:30 hodin. Trasy vedou převážně po turisticky značených trasách. Startovné je 30 korun. Odměnou budou pamětní list, razítko pochodu, IVV a 200. Kostomlatský milník.

Prezentace:

35 km nádraží ČD Čelákovice 7:00 – 9:00 hodin

22 km nádraží ČD Třebestovice 7:00 – 10:00 hodin

16 km nádraží ČD Libice n. C. 8:00 – 11:00 hodin

10 km nádraží ČD Poděbrady 8:00 – 11:00 hodin

8 km nádraží ČD Hořátev 9:00 – 11:00 hodin

Trasy:

35 km – žšt. Čelákovice – Přerov n. L. – Kersko – Písky – Nymburk

22 km – žst. Třebestovice – Kersko – Písky – Nymburk

16 km – žst. Libice n.C. – soutok Labe a Cidliny – Poděbrady – Nymburk

10 km – žst. Poděbrady – Nymburk

8 km – žšt. Hořátev – Písky – Nymburk

Občerstvení z vlastních zásob nebo v restauracích a obchodech po trase pochodu. Účast dětí v doprovodu dospělé osoby nebo vedoucího oddílu. Pochod se koná za každého počasí, proto se podle toho oblečte a obujte.