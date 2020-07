KDY: 1. července 9:00

KDE: Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

ZA KOLIK: 100 / 50 Kč

Návštěvníci poznají technologický postup modrotiskové techniky, co je to indigo a jak se získává, historii i materiál z nymburské barvírny rodu Rachlíků. Výstava potrvá do konce října 2020 a otevřena je denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.