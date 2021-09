KDY: 18. září | 7:30

KDE: Poděbrady

ZA KOLIK: 30 Kč

Tam budou turisté a cyklisté postupně dorážet od 9 do 16 hodin. Startovné mají děti do 6 let zdarma, členové Klubu českých turistů na průkaz a děti od 6 do 15 let 20 korun, ostatní za 30 korun. Pochod se koná za finanční podpory města.