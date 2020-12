KDY: od úterý do pátku a o adventních nedělích od 10 do 16 hodin

KDE: Muzeum hraček Stuchlíkovi, Nový Bydžov

ZA KOLIK: 70 Kč (základní vstupné)

V pátek 11. a 18. prosince se v muzeu uskuteční noční prohlídka spojená s vánoční atmosférou, prohlídkou hraček a betlémů a nebude chybět cukroví. Noční prohlídky potrvají vždy od 18 do 22 hodin. Muzeum je otevřeno vždy od úterý do pátku a o adventních nedělích od 10 do 16 hodin.