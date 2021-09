Jak žily babičky, ukáže výstava

Muzeum klasického knihařství prodloužilo výstavu Z domácnosti našich babiček. Návštěvníci se dozví, jak ženy dříve žily, co vařily, co používaly doma a jak se oblékaly nebo také co četly.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Domov pro seniory Rožďalovice

KDY: do 29. října

KDE: Muzeum klasického knihařství Rožďalovice

ZA KOLIK: 80/50 Kč Výstava se skládá ze zajímavých připomínek starých dob. Kromě ní je k vidění stálá expozice knihařství a knihařská dílna. Vstupné stojí 80 korun dospělého a 50 korun dítě.