KDY: 8. února 14.30

KDE: Hálkovo městské divadlo Nymburk

ZA KOLIK: 80 Kč

Klasická pohádka pobaví nejen děti

Klenotem divadla už nazývají klasickou pohádku Kocour v botách, kterou pro děti hrají více než desetiletí. Úspěch slaví nejen před nymburským publikem, ale v divadlech, kde to nymburské hostovalo. Na děti i rodiče se opět těší herci Lukáš Toman Paclt, Pavel Procházka, Jaroslav Jeník, Miky Mejstřík a další.

KDY: 8. února 20.00

KDE: Vrokáč Loučeň

ZA KOLIK: -

Rockový večer chystá klub Vrokáč

Sobotní večer plný jak jinak než rockové hudby připravil loučeňský rockový klub. Tentokrát zahraje zábavová rocková kapela Prorock.

KDY: 9. února 9.00

KDE: SAWA centrum Nymburk

ZA KOLIK: 790 Kč

Rodiny si vytvoří 3D obrazy

K prožití rodinného tvůrčího dopoledne zve centrum spolu s manželi Kupcovými, kteří přítomné naučí metodu String Art. Touto technikou vzniknou 3D obrazy, které si účastníci odnesou domů. Materiály budou k dispozici na místě, zájemci si mohou přinést svačinu, popřípadě kladivo a barevnou vlnu.

KDY: 9. února 15.00

KDE: Divadlo Na Kovárně Poděbrady

ZA KOLIK: 70 Kč

Tři prasátka zahrají loutky

Divadlo TOYMACHINE přiveze do Poděbrad loutkovou pohádku Tři malá prasátka o třech kamarádech, kteří žijí v Prasíkově a o tom, jak se kamarádství může pokazit. Představení patří do letošního cyklu Z pohádky do pohádky.

KDY: 9. února 20.00

KDE: Střední odborné učiliště Nymburk

ZA KOLIK: 300 Kč

Taneční škola zve na ples

Nymburská taneční škola Easy Dance 2000 pořádá devatenáctý ples, který se uskuteční v sále SOŠ a SOU Nymburk. Předprodej vstupenek je v Hálkově městském divadle.