Jak se bydlelo, bydlí a bude bydlet v Nymburce

KDY: 5. října, 15.00

KDE: Nymburk, kino Sokol

ZA KOLIK: -

Proč se dnes bydlení stává těžko dostupným luxusem? Téma devátého Dne architektury v Nymburce osvětlí historik architektury Jakub Potůček. Prezentace Jana Červinky přiblíží minulé a současné podoby bydlení v Nymburce. Program doplní projekce filmů v rámci mezinárodního festivalu Film a architektura a tematická zábava pro děti.

Podzimní přehlídka amatérského divadla pokračuje Mandragorou



KDY: 5. října, 19.00

KDE: Libice nad Cidlinou, Kulturní dům

ZA KOLIK: 90 Kč



Divadelní podzim se v Libici tradičně zabarvuje amatérským divadlem. V sobotu přiveze divadlo Václav z Václavova komedii z pera italského klasika Machiavelliho s názvem Mandragora o neuvěřitelném milostném dobrodružství. Inscenaci doprovází živá hudba kapely Burger Band.

To jsme my! Náplavka grotesque

KDY: 5. října, 20.00

KDE: Lysá nad Labem, kino

ZA KOLIK: 175 Kč

Komu nedá spát kabaretní zločin roku, nesmí chybět na autorském představení lyského divadla Náplavka s názvem To jsme my! Náplavka grotesque. Hra s živou hudbou a tancem vychází z humoru P. H. Camiho.

Paličkovanou krásu představí módní přehlídka a výstava krajky



KDY: 6. října, 14.00

KDE: Kersko, Lesní ateliér Kuba

ZA KOLIK: -



Pod názvem Paličkovaná krása mohou návštěvníci obdivovat výstavu Vamberské krajky v Lesním ateliéru Kuba od neděle až do 24. listopadu. „U příležitosti sto třiceti let od svého založení se u nás představí Krajkářská škola Vamberk, založená roku 1889. Vamberecká krajka se právě nyní uchází o zápis do kulturního dědictví UNESCO,“ informovali Jana a Bronislav Kubovi z Lesního ateliéru Kuba. Nedělní vernisáž zpestří módní přehlídka s touto originální ruční tvorbou. Výstava bude otevřena vždy od úterý do neděle od 10 do 17 hodin.