KDY: 3. ledna 20.00

KDE: Boss Bar Poděbrady

ZA KOLIK: 50 Kč

Novoroční tekno v Boss Baru

Insanity Drums a BOSS BAR official pořádá 2020 Tekno. Zahrají dj a producent Drumpithecus z Ovula Sound systém, dj Flangertekk z Lokal sound systém, dj a producent Beat z Insanity Drums a dj Turbo z Insanity Drums sound systém. Ze stage zazní Freetchno, Tribe, Acid, Hardtekk, Live produkce – Drumpithecus, Acid,Hardtek – Flangertekk, Hardtek, Frenchcore, Oldies Teknomix i vlastní prudukce – Beat, Tribecore, Hardtek – Turbo.

KDY: 2. - 5. ledna

KDE: Základní škola Komenského Nymburk

ZA KOLIK: -

Basketbalový turnaj už podeváté

Tradiční turnaj Crystal Bohemia Cup vstoupí do svého devátého ročníku. Do turnaje se zapojí jako v minulém roce šest týmů a jeho program bude rozložen do čtyř dnů. Tentokrát se utkají tým japonský, slovenský, český i nymburský a další. Chybět nebude Novoroční seminář trenérů. Finálový zápas sehrají v neděli od 13 hodin.

KDY: 3. a 5. ledna 20.00

KDE: Kino Lysá nad Labem

ZA KOLIK: 120 Kč

Šťastný Nový rok ve filmu

Čtyři přítelkyně v režii Jakuba Kronera vyrážejí na tradiční lyžovačku a dovolenou do Vysokých Tatrách, aby tam společně strávily Silvestr. Spojuje je dlouholeté přátelství, ví, že se mohou jedna na druhou spolehnout. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi a končí na Nový rok.

KDY: 4. ledna 9.00

KDE: Milovice

ZA KOLIK: -

Novoroční setkání s retrívry

Organizační tým Retriever Sport CZ zve milovníky retrívrů na novoroční netradiční setkání spolu se psy do přírody u Milovic (za odbočkou z Družstevní ulice). Po registraci v 9 hodin následuje od 9.30 do 12.30 hodin netradiční funny working test a po jeho vyhodnocení se mohou účastníci těšit na neformální posezení u sklenky vína a dalších pochutin ve 13.30 hodin v Hotelu a Restauraci Bílý Páv v Benátkách nad Jizerou. Vstupným na akci má být neadresný malý dárek pro jiného účastníka či jeho pejska.

KDY: 4. ledna 19.00

KDE: Kino Sokol Nymburk

ZA KOLIK: 100 Kč

Kino Sokol promítne současné francouzské filmy

Na přehlídku současné francouzské kinematografie Zpěvy sladké Francie se mohou diváci těšit během ledna. Otevře ji snímek Tenkrát podruhé, který posílil řadu filmů žánru zábavné a chytré romantické komedie. Co by se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty nejkrásnější okamžiky? Hlavnímu hrdinovi k tomu pomůže agentura, která pomocí kulis a herců člověku zprostředkuje návrat do minulosti. Následují 8. ledna Portrét dívky v plamenech a 31. ledna Bídníci.

KDY: 4. ledna 20.00

KDE: U Strejčka Nymburk

ZA KOLIK: 130 Kč

Mistři Slam poetry se utkají U Strejčka

Diváci a posluchači budou hodnotit a bodovat klání mistrů České republiky ve Slam poetry. Exhibici vlastní tvorby bez rekvizit a kostýmů předvedou PAN FENEK (úřadující mistr ČR), DR. FILIPITCH (mistr ČR 2017, vicemistr MČR 2019), THEA (finalista MČR 2019), ŠIMON FELENDA (finalista MČR 2019) , POGO (finalista MČR 2019) a další. Role usměvavého a vtipného moderátora se ujme ANATOL SVAHILEC (mistr ČR 2014).

KDY: do 26. ledna

KDE: Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady

ZA KOLIK: 40 Kč

Fantaskní realita v galerii

Výstava s názvem Fantaskní realita představuje ukázky z díla surrealistického malíře Josefa Lieslera. Jedná se o retrospektivní expozici olejomaleb a plastik uznávaného malíře, grafika, ilustrátora a spisovatele. Galerie je otevřena denně mimo pondělí a středy 1. ledna od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin. Na měsíc únor galerie chystá výstavu obrazů Lukáše Havrdy.