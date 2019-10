KDY: 25. října 9.00

KDE: Výstaviště Lysá nad Labem

ZA KOLIK: -

Mazlíček poprvé poradí a nabídne doplňky chovatelům na Výstavišti

Nová výstava Mazlíček pomůže všem chovatelům od pátku až do úterý. První ročník výstavy krmiv a chovatelských potřeb pro majitele zvířecích členů domácností ukáže novinky i odborně poradí. Mazlíček je spojen s již tradiční výstavou Exotika, kde návštěvníci najdou největší evropskou výstavu papoušků, bažantů, kachniček, plazů, akvarijních ryb, opic a šelem v autentickém aranžmá exotických rostlin a stromů. V rámci výstavy se uskuteční Otevřené mistrovství České republiky v bodovacích soutěžích exotického ptactva.

KDY: 26. října 10.00

KDE: Zámek Loučeň

ZA KOLIK: 210 Kč / děti zdarma

Čokoládové prázdniny děti prožijí na zámku Loučeň s pohádkami

Celé podzimní prázdniny od soboty do středy mohou děti s rodiči ochutnávat čokoládu na zámku Loučeň. Připraveny jsou prohlídky zámeckých pokojů, v nichž přímo budou probíhat ochutnávky různých druhů Královské čokolády – pro děti, dámy i pány. Čokoládové prohlídky se konají během celého dne. Na děti, které mají během prázdnin vstup zdarma, čekají kromě známých labyrintů v zahradě také pohádky v zámecké oražerii. V sobotu v poledne se mohou těšit na pohádku Nábor šašků a ve 14 hodin na Povídání o pejskovi a kočičce. Neděle přinese ve stejných časech Malou pohádku o veliké řepě a Pohádky z mechu a kapradí. Pondělními pohádkami budou Doktorská pohádka a Nezbedná pohádka o Koblížkovi.

KDY: 27. října 15.00

KDE: Divadlo Na Kovárně

ZA KOLIK: 70 Kč

Pohádka O Budulínkovi, který neposlouchal poučí děti v divadle

Divadelní pohádku přiveze Divadlo KAPSA Andělská Hora a ukáže, co se může stát, když někdo neslyší a někdo neposlouchá. Z kapsy vytáhnou známou pohádku O Budulínkovi. Budulínek neposlouchal babičku a nedbal rad, co mu dával dědeček. A tak není divu, že se jednoho dne dostal do pěkné šlamastyky, protože i přes varování svých prarodičů, aby nikomu neotvíral, vpustil do domu proradnou lišku. Jak to ale bylo doopravdy od začátku, se děti s rodiči dozvědí už v neděli.

KDY: 27. října 10.00

KDE: Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady

ZA KOLIK: -

Výstava českých sochařů končí v neděli

Kolektivní expozici Sochařů České republiky mohou návštěvníci obdivovat do neděle 27. října v poděbradské Galerii Ludvíka Kuby. „K vidění tu jsou vybraná díla z tvorby několika členů spolku a přizvaných hostů v široké formální, názorové a obsahové rovině. Výstava zahrnuje nejenom sochy a reliéfy, ale také kresby, malby a grafiku,“ uvedl ředitel galerie Vojtěch Odcházel.