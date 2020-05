KDY: po - čt 10:00 – 18:00

pá - ne, svátky 10:00 – 21:00

KDE: Zámek Loučeň

ZA KOLIK: 120/100/400/50 Kč

Vstup je možný pouze s rouškou, ústenkou nebo jiným zakrytím nosu a úst a za dodržování bezpečných vzdáleností. Desinfekce je k dispozici. Vstup je možný také se psem, který platí 50 korun.

KDY: 19. května 18.00

KDE: Nymburk

ZA KOLIK: vstupné dobročinné

DJs podpoří účet

Dva DJs v neděli podpoří live streamem transparentní účet města proti Covid-19. Projekt DECADE uskuteční po vzoru zahraničních hvězd speciální vysílání na Facebooku, v němž zahrají house music DJs Freezee a HouseControlz. Dvouhodinové video od městských hradeb začne v 18 hodin. „Lidé během a i po ukončení vysílání na Facebooku budou moci přispět jakoukoliv částkou a vybrané peníze půjdou na nákup zdravotnických pomůcek a materiálu,“ zve za pořadatele Jiří Tomek.

Zdroj: Deník

KDY: denně 9.00 - 18.00

KDE: ZOO Chleby

ZA KOLIK: 150/110 Kč

On-line už jen vstupenky, zvířata si děti užijí osobně

Koncem dubna opět otevřela Zoo Chleby, která se letos chlubí novými přírůstky. Děti sice mají možnost sledovat na webu zoo vzácné opičky langury duk živě přes webkameru, nebo se zabavit kvízy a něco se o zvířatech naučit, aktuálně už se za nimi ale mohou vypravit a užít si je naživo. Zahrada je otevřena denně od 9 do 18 hodin včetně svátků od dubna do září a nabízí i vyžití pro děti v podobě velkého dřevěného hřiště nebo chaloupky Baby Jagy. Do areálu se dostanou pouze návštěvníci, kteří si vstupenky zakoupí dopředu on-line na webu zoochleby.cz.

KDY: 16. května 19.00

KDE: Hostinec Na Place Kostomlaty nad Labem

ZA KOLIK: -

Rocková zábava přivítá lepší časy a poděkují záchranářům

Terasa hostince Na Place v sobotu opět ožije a od pondělí otevře. Jindy třeba běžná rocková zábava tentokrát získá sváteční náladu a zahájí letošní sezónu. „Zábavu bereme jako odrazový můstek po společném boji,“ vzkazují organizátoři z Hospůdky u Petra a Markéty Na Place. O rockovou muziku se postará Roman Beneš, o další zábavu pivní speciály a kýta na rožni. Povolená kapacita je do sta lidí a je možná rezervace. Ještě do pátku 15. května v hostinci vaří obědy pro členy integrovaného záchranného systému za 25 korun.