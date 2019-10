KDY: 12. října od 10.00

KDE: Hasičské hřiště Nymburk

ZA KOLIK: startovné dobrovolné

Malé gladiátory vypustí na trať nymburský Sokol

Pod heslem Bojujte a probuďte v sobě gladiátora! zvou děti nymburští Sokolové k vyzkoušení trati na Hasičském hřišti. Dobrodružnou hru plnou překážek a úkolů uspořádá Tělovýchovná jednota Sokol Nymburk po loňském velkém úspěchu i letos. Děti od pěti do sedmi let si vyzkouší nástrahy trati raději s rodiči, starší dívky a chlapci od osmi do deseti let se postaví na start samostatně. „Start je možný kdykoli mezi desátou a třináctou hodinou. Poslední gladiátor bude vypuštěn na trať ve 13 hodin. Doporučujeme starší oblečení dle počasí,“ informují organizátoři akce.

KDY: 12. října od 9.30

KDE: Pivovar Nymburk

ZA KOLIK: -

Cyklozavírák tradičně uzavře cyklosezónu v Nymburce a okolí



Podzimní vyjížďka po hospůdkách se letos podeváté uskuteční v půlce října. Sraz je jako vždy v pivovaru Nymburk v 9.30 a pozvolný start kolem 10 hodin. “Věřím, že dorazíte tradičně pohodově naladěni a společně si užijeme příjemnou projížďku podzimem provoněným Polabím. Postřižinský cyklozavírák je jako vždy plánován v komornějším duchu, než jarní akce a tedy i bez sbírání razítek a dárku v cíli,“ těší se nymburský sládek, organizátor a aktivní účastník akce Bohumil Valenta. Mezi doporučené zastávky nově nepatří Hájenka v Kersku, ale Lesní ateliér Kuba.

KDY: 12. října od 10.00

KDE: Modelové kolejiště Nymburk

ZA KOLIK: -

Modelové kolejiště zve děti i dospělé k vyzkoušení řemesel

Modelové kolejiště v Drahelicích již objevil nejen vlakový a vláčkový nadšenec. V sobotu zvou do areálu kromě prohlídky modelů navíc na vyzkoušení různých řemesel. Na příchozí čeká zkouška zručnosti v podobě točení na kruhu, drátování, zdobení fimo hmotou nebo zdobení cupcake. Ke zpříjemnění podzimního dne dětem i dospělým přispěje malování na obličej a kavárna. Akce v areálu Modelového kolejiště v Drahelické ulici potrvá do 17 hodin.

KDY: 12. října od 16.00

KDE: kostel sv. Jiljí Nymburk

ZA KOLIK: -

Svatohubertská troubená mše

Hranickou troubenou mši zahraje Pražský trubačský soubor pod vedením Lucie Sadílkové. Mši bude celebrovat R. D. Pavel A. Porochnavec, zpívat bude Malý chrámový sbor z Opočnice pod vedením paní Věry Blažkové. Od 16 hodin začne vytrubování před kostelem za doprovodu kynologů z Nymburska. O hodinu později pak samotný koncert v chrámu. Soubor pražských trubačů tvoří tympány a osmičlenná žesťová skupina.

KDY: 12. října od 19.00

KDE: Dělnický dům Nymburk

ZA KOLIK: -

Výroční koncert Oliverovy dálky

25 let od založení kapely slaví nymburská alternativní skupina Oliverova dálka. Ta zahraje ten večer hned dvakrát. Ve staré sestavě z 90. let (Podolák, Bělský, Cerman, Chlad, Trejbal) a v té současné. Nejen pogratulovat přijedou spřízněné kapely Sólový sbor, Nový hrábě a Mnichovo Smradiště.

KDY: 12. října ve 20.00

KDE: Sokolovna Úmyslovice

ZA KOLIK: -

Křest nového CD skupiny Rimortis

Poděbradská metalová kapela Rimortis slaví 20 let působení na scéně a při té příležitosti křtí své nové 2CD Dvacet černých růží. Dalšími kapelami ten večer budou ještě Alžběta, Iras a Carpatia Castle. Otevření sálu včetně občerstvení od 17 hodin, start v 19 hodin.

KDY: 13. 10. / 13.00

KDE: Obecní dům Nymburk

ZA KOLIK: -

Bleší trh ukáže poklady

V pořadí třetí Bleší trh připravilo Nymburské kulturní centrum v Obecním domě, přezdívaném Kokos. V neděli od 13 do 18 hodin tu můžete prodávat i nakupovat všechno možné, hlavně však oblečení na podzim a zimu nejen pro děti.

KDY: 11. a 12. října od 10.00 do 17.00

KDE: U Bílé labutě Lysá nad Labem

ZA KOLIK: -

Jedlé, nejedlé i jedovaté houby představí již pátá Výstava hub

Spolek houbařů Lysá nad Labem zve na již pátou výstavu hub jedlých, nejedlých, jedovatých. Výstava se koná za podpory Městského úřadu Lysá nad Labem v salonku restaurace U Bílé labutě. „V pátek při zahájení výstavy návštěvníci vyslechnou mykologickou přednášku. Dále čekají na dospělé zájemce odborné výklady a pro děti jsme připravili myko-soutěže, které si mohou vyzkoušet i rodiče,“ vzkazují organizátoři ze spolku houbařů. Slibují také určení nalezených hub. V rámci výstavy bude k dispozici dětský koutek a občerstvení.

KDY: 13. října od 15.00

KDE: Divadlo Na Kovárně Poděbrady

ZA KOLIK: 70 Kč

Další zastávka: poděbradské divadlo, kde se děti pobaví i zabaví

Divadlo Na Cestách se vrací na prkna Divadla Na Kovárně, kde pokračuje podzim plný pohádek. kam V neděli zve děti s rodiči na oblíbenou pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Tentokrát přiváží známou pohádku Karla Jaromíra Erbena v netradičním a osobitém zpracování. Představí hru o lásce a přátelství, které je silnější než ta nejmocnější kouzla. „Uvidíte nevídané! Uslyšíte neslýchané. A tak sestry, velectěné publikum…HRAJEME!“ vykřikují herci na pódiu a loutky se dávají do pohybu. Až zazvoní zvonec a pohádky je konec, nikdo nemusí spěchat domů, protože následuje kreativní dílnička pro děti i jejich rodiče.