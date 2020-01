KDY: 10. a 11. ledna

KDE: Výstaviště Lysá nad Labem

ZA KOLIK: 100 Kč

Výstaviště zve na výstavu Náš chovatel 2020

Více než 2 000 holubů, 1 000 králíků a 600 kusů vodní i hrabavé drůbeže bude k vidění na výstavě Náš chovatel. Již 15. ročník středočeské výstavy drobného zvířectva rozšířená o celostátní speciálky klubů a Mezinárodní výstavu strakáčů s anglickou kresbou pořádá Okresní organizace Českého svazu chovatelů Nymburk. Pro chovatele budou připraveny odborné přednášky, poradenská služba, prodej pomůcek, veterinárních přípravků a krmiv. V pátek je výstava otevřena od 11 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 16 hodin.

KDY: 11. ledna 19.30

KDE: Divadlo Na Kovárně Poděbrady

ZA KOLIK: 150 Kč

Radúz a Mahulena

Lyrickou pohádku pro dospělé o veliké lásce a strašlivé nenávisti zpracoval místní Divadelní spolek Jiří a hra měla premiéru v květnu 2019. Romantické drama Julia Zeyera upravil a režíroval Ladislav Langr. Hra získala několik ocenění na festivalu Léto s divadlem v Krupce 2019 včetně ocenění Ladislava Langra za dramatickou a režijní úpravu.

KDY: 11. ledna 20.00

KDE: Vrokáč Loučeň

ZA KOLIK: -

Dvě kapely přivezou metal do Vrokáče

Loučeňský hudební klub Vrokáč rozpálí v sobotu pódiový živel Hi-Fly a fishmetalová Piranha. Plzeňská metalová kapela Hi-Fly vypouští do světa svůj druhý videoklip Maniak z nového EP Metal Crystal Space.

KDY: 12. ledna 15.00

KDE: Kafíčko Poděbrady

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Pohádkový nanuk Zmrzlík se ocitne ve vesmíru

Ilegumova divadelní společnost přiveze příběh o Zmrzlíkovi, který se tentokrát podívá do vesmíru. Sci-fi pohádka Zmrzlík ve vesmíru prozradí všem od 3 do 100 let, jak to dopadne s nanukem Zmrzlíkem, kterého unesli ve vesmírné lodi na ufounskou planetu. Tam ho čeká zlý vládce ufounů ve své děsivé laboratoři. Námět ve vlastní režii a výpravě sehrají Jakub Hojka a Kristýna Bubeníková.

KDY: do 15. ledna

KDE: Kino Sokol Nymburk

ZA KOLIK: -

Malířka vystavuje portréty přátel

Dagmar Jelínková prostřednictvím portrétů nahlíží do povahy lidí, které maluje, s citem a radostí. Používá olej i akryl, mnohdy propojuje portrét s okolní krajinou, ve které portrétovaný žije. Výstava je otevřena vždy po dobu otevírací doby Kino Káva.