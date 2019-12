KDY: 6. prosince 17.00

KDE: DDM Symfonie Poděbrady

ZA KOLIK: -

Čerti se vyrojí v pekelném průvodu a na diskotéce v Symfonii

Velcí, malí i nejmenší čertíci a čertice mají v pátek sraz na Jiřího náměstí. Zkušení pekelníci ty malé vyzkouší pomocí zapeklitých úkolů, aby mohli následně vyrazit v pekelném průvodu dolů kolonádou do Domu dětí a mládeže Symfonie. Tam bude ve velkém sále připravený pekelný parket a dokonce i živá čertovská kapela. Všichni čerti se vyřádí na čertovské diskotéce, která začíná v 17.30 hodin. Taneční rej proloží další zapeklité úkoly. Poděbradské akce pořádané domem dětí se každoročně účastní desítky dětí s rodiči.

KDY: 7. prosince 12.00

KDE: Restaurace U Chemika v Polabci

ZA KOLIK: -

Dětský mikulášský turnaj rozdá dětem šipky, diplomy a trofeje

Restaurace U Chemika v Polabci se letos již tradičně stane dějištěm mikulášského klání. Děti v doprovodu rodičů změří své síly v turnaji v elektronických šipkách. Akci organizuje Dům dětí a mládeže Nymburk. Zájemci s dobrou muškou a pevnou rukou se mohou registrovat na místě do 13 hodin a zkusit konkurovat třeba již ostříleným favoritům. Hraje se systémem oboustranného pavouka ve dvou kategoriích do 12 let a od 12 do 18 let. Na vítěze čeká diplom a pohár, ale každý účastník závodu bude odměněn.

KDY: 7. prosince 14.30

KDE: Obecní kulturní místnost Mcely

ZA KOLIK: -

Jak si čerti hráli na divadlo uvidí děti ve Mcelích a přijde i Mikuláš

Obecní kulturní místnost se v sobotu zaplní čerty a dětmi s rodiči. Čertovské Divadélko Petra Pištěka dětem přiveze hru Jak si čerti hráli na divadlo, které začne v 15 hodin. Divadélko zabaví a pobaví i naučí děti od dvou do deseti let. Co vypukne, když se Lucifer chopí role režiséra a čerti začnou hrát divadlo? Kromě čertů nebude chybět anděl a měl by přijít i Mikuláš, obdarovat hodné děti. Adresné balíčky bude možné předat při vstupu. Každé dítě navíc dostane malý dárek. Všichni příchozí budou mít možnost se na místě občerstvit.

KDY: 6. - 8. prosince

KDE: Country klub Podlužany

ZA KOLIK: -

Mikuláše vystřídá Červená Karkulka

Trampské Vánoce oslaví v pátek příchodem čerta a Mikuláše. V sobotu od 19 hodin zahraje divadelní soubor V.O.S.A. pohádku pro dospělé Červená Karkulka.

KDY: 8. prosince 15.00

KDE: Kulturní dům Libice nad Cidlinou

ZA KOLIK: -

Sehrají Vánoční pohádku o narození Ježíška s Mikulášem

Zdejší Divadelní spolek Vojan zve v rámci festivalu Libický divadelní podzim 2019 na pohádku Vlastimila Pešky Komedie o narození Ježíška aneb Betlém. Známý příběh uvede v libickém kulturním domě v neděli 8. prosince v 15 hodin karlovarské Divadelní studio D3. Malí i velcí diváci se mohou těšit na půvabnou vánoční pohádku, ve které se nejen hraje, ale i zpívá a koleduje. „V příběhu o narození Ježíška nechybějí známé a typické postavy, bez kterých se lidové vánoční hry nedokážeme představit. Patří sem pastýři, anděl, Tři králové, Herodes, ale i čert a policajt. Po skončení pohádky přijde Mikuláš, který předá ceny dětské výtvarné soutěž. Každé dítě dostane drobnou sladkost,“ uvedla za organizátory Helena Vondrušková.

KDY: 8. prosince 15.00

KDE: Divadlo Na Kovárně Poděbrady

ZA KOLIK: 70 Kč

Hra Vánoční sen odhalí skutečné hodnoty Vánoc i lidském životě

Vánoční povídku Vánoční sen napsal Nymburák Jiří Teper na motivy známé povídky Charlese Dickense Vánoční koleda. V režii Natašy Beáty Doležalové se představí mrzutý skrblík, kterému se ve Štědrý den připomene skutečné kouzlo Vánoc. Hra nese poselství, že láska, radost a cit pro druhé se mají udržovat po celý rok a ne jenom v čase vánočních svátků. To se diváci dozví spolu s hlavním hrdinou, mrzoutem, který nemá rád nic, než peníze. Až se u něho objeví zvláštní návštěva. Vánoční sen má druhou reprízu 29. prosince.