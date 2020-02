KDY: 25. ledna 7.00

KDE: železniční stanice Brandýs nad Labem

ZA KOLIK: 50 / 40 Kč

Pochod Zimním Polabím už počtvrté

železniční stanice Brandýs nad Labem PROČ: Pochod Klubu českých turistů Kostomlaty nad Labem startuje od 7 hodin. Trasy dlouhé 38 a 50 kilometrů startují mezi 7 a 8.15, trasy na 11 km, 15 km a 23 km startují od 8 do 11.15 hodin. Nejdelší trasa vede přes Brandýs, Čelákovice, Přerov, Litolský most, Ostrou, Milovice, sv. Václava, Káraný, Grado, nejkratší pouze přes Toušeň. Všechny trasy vedou po turisticky značených cestách a lze na nich plnit podmínky turistických odznaků “200” - IVV – Středočeská desítka – Kostomlatský milník. Společný cíl je restauraci Grado od 11 do 18.30 hodin. Občerstvení může být vlastní nebo lze zakoupit po cestě. Pochod se koná za každého počasí. Je zařazen do akce “Středočeská desítka” za finanční podpory Středočeského kraje.

KDY: 25. ledna 9.00 – 18.00

KDE: Městská knihovna Poděbrady

ZA KOLIK: 2800 / 2500 / 2300 Kč

Hormonální jógu přiblíží cvičitelka

Cvičitelka Hanka Suberová povede seminář dynamické jógy, která umí vyrovnat hladiny hormonů v těle. S použitím břišního dechu přímo ovlivňuje energii v břiše a pánvi, zvyšuje energii, pomáhá k zeštíhlení a působí proti stresu. Cvičitelka je přímou žákyní zakladatelky hormonální jógy Dinah Rodrigues.

KDY: 25. ledna 11.00

KDE: Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady

ZA KOLIK: -

Jak odplastovat domácnost inspirují v Symfonii

Lednová sobota v Symfonii zabaví především dospělé a velké děti. Bohatý program se ponese v ekologickém duchu, přednáška přiblíží Zero waste, kavárnička pro zvídavé rozebere zkušenosti s bezobalovým přístupem k životu. Lektorky Domu dětí a mládeže připraví batikování šálu japonskou technikou, výrobu voskového ubrousku, ponožkových hraček, houby na nádobí a malování na plátěné tašky.

KDY: 25. ledna 19.20

KDE: Kino Sokol Nymburk

ZA KOLIK: 150 Kč

PechaKucha Night inspiruje již poosmé

Inspirativní večer plný prezentací lidí, kteří mají na své sdělení omezený čas, tentokrát představí: Jiří Dvořák na téma Kam z Ústí,

Radek Timoftej: Preškavský občan, Dalibor Naar: hra "Skryté příběhy", Dominik Stroukal: Ekonom, Hana Noble "Lazy Eye": Módní návrhářka, Aneta Adámková: Skautský institut, Petra Soukupová: Police Symphony Orchestra, Štěpán Havlín: Videotvůrce.

KDY: 26. ledna 15.00

KDE: Divadlo Na Kovárně Poděbrady

ZA KOLIK: 70 Kč

Z pohádky do pohádky začne Karkulka

Děti se letos mohou těšit na nedělní divadelní pohádky v cyklu Z pohádky do pohádky. HRAjeto přiveze z Nového Boru hravě zpracovanou Červenou Karkulku, která pobaví malé i velké diváky a chybět nebudou melodické písničky.