KDY: 23. listopadu 19.00

KDE: Kulturní dům Libice nad Cidlinou

ZA KOLIK: -

Kulturní dům ožije Obecním plesem s bohatou tombolou

V sále místního kulturního domu se uskuteční Obecní ples. Zejména do tance zahraje hudební skupina B -dance BAND a programem bude provázet moderátor Karel Liska. Ples se koná v sobotu 23. listopadu od 19 hodin a pořadatelé slibují zajímavou bohatou tombolu. Předprodej vstupenek je ještě možný na telefonu 325637141.

KDY: 23. listopadu 19.00

KDE: Bar U Strejčka Nymburk

ZA KOLIK: -

Nymburský básník pokřtí novou sbírku Nemám slov

Bar U Strejčka je místem, kde v sobotu 23. listopadu v 19 hodin pokřtí nymburský hudebník a básník Lukáš Trejbal básnickou sbírku Nemám slov z edice Polabští básníci. Kromě autora budou číst Monika Hojná a Pavel Zdražil, na kytaru doprovodí Jan Rydl a zahrají Motl Family a Přetlak věku.

KDY: 23. listopadu 20.00

KDE: Savoy Poděbrady

ZA KOLIK: -

KDY: 23. listopadu 19.00

KDE: Divadlo Na Kovárně Poděbrady

ZA KOLIK: -

TOX slaví 25. výročí

Nejen na Nymbursku známý Taneční orchestr TOX Jaroslava Trnky slaví 25 let od svého založení. Svá vystoupení v tanečních sálech počítá na tisíce. Popřát a zazpívat si s nimi přijdou blízcí hosté Gábi Gold a Elis Ochmanová.

Večer filmových melodií

The Cocktail Club pořádá taneční večer plný filmové hudby od moderních po klasické soundtrackové hity. Dopředu přijímá napsaná přání na speciální skladby.

KDY: 24. listopadu 15.00

KDE: Divadlo Na Kovárně Poděbrady

ZA KOLIK: 70 Kč

Za hudební pohádkou kolem světa se vydají děti v divadle Na Kovárně

Malí cestovatelé si užijí hudební pohádku z dílny Martina Písaříka a Luďka Horkého s názvem Za pohádkou kolem světa. Kouzelné zeměkoulení od příběhu k příběhu a ze světadílu na světadíl, kde nikdo není sám, přiveze Divadlo Radar pro děti od čtyř let už tuto neděli do poděbradského Divadla Na Kovárně. Pohádka měla premiéru letos v lednu v pražském Divadle Radar, jehož soubor se ještě do konce srpna jmenoval Ty-já-tr. Jméno si změnili podle divadla, protože je lidmi užívanější. Hudbu složil známý herec a hudebník Martin Písařík.