KDY: 2. listopadu 15.00

KDE: ZOO Chleby

ZA KOLIK: vstup dobrovolný

Strašidelná návštěva Zoo Chleby zavede děti k chaloupce Baby Jagy

Děti tentokrát nevyrazí do zoo jen za zvířaty, jak je zvykem, ale přijedou se také trochu bát. A zvířata budou třeba naopak pozorovat je. Všechny odvážné děti mohou v sobotu zamířit do nové části chlebské zoologické zahrady, kde pro ně bude připravena zkouška odvahy. Nejprve se mohou posilnit při opékání buřtů a vybarvit malováním na obličej. Potom vykročí na strašidelnou procházku po zoo a návštěvu v chaloupce u Baby Jagy. Na toho, kdo cestu absolvuje, bude čekat i malá odměna. Akce se koná do 16.30 hodin a pouze při dobrém počasí.

KDY: 2. listopadu 16.00

KDE: Galerie Ludvíka Kuby

ZA KOLIK: -

V galerii zahájí výstavu surrealisty

V prostorách Galerie Ludvíka Kuby bude otevřena výstava Fantaskní realita. Budou představeny ukázky z díla surrealistického malíře Josefa Lieslera.

„Nabídneme retrospektivní expozici olejomaleb a plastik uznávaného malíře, grafika, ilustrátora a spisovatele. Slavnostní zahájení se uskuteční v sobotu 2. listopadu v 16 hodin za účasti rodiny autora,“ uvedl kurátor výstavy Vojtěch Odcházel, který také výjimečnou expozici zahájí. Součástí vernisáže bude vystoupení ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady. Výstava potrvá až do 26. ledna 2020.

KDY: 2. listopadu 17.00

KDE: Velenický kostel

ZA KOLIK: dobročinný vstup

Zahrají a zazpívají v kostele, pomohou Alfrédu Strejčkovi

Zdejší Farní sbor Českobratrské církve evangelické zve na benefiční koncert Pocta kamarádovi. V sobotu 2. listopadu od 17 hodin se v místním kostele představí známí kytaristé Štěpán Rak a Jan Matěj Rak. Oba doprovodí zpěvačku Janu Ryklovou. Hostem podvečera bude Dětský smíšený pěvecký sbor. Výtěžek koncertu bude věnován na léčebné výlohy spojené s rekonvalescencí známého herce a recitátora Alfréda Strejčka.

KDY: 2. listopadu 20.00

KDE: Hospoda Na Návsi v Pátku u Poděbrad

ZA KOLIK: 59 Kč

Sobota v Pátku přinese koncert

Rockový večer rozhýbe hospodu už potřetí, tentokrát s okolními kapelami Pištův sklep z Městce Králové, Součka z Lysé nad Labem a Souvrať z Úmyslovic.

KDY: 3. listopadu 14.00

KDE: Turistické informační centrum Nymburk

ZA KOLIK: 60 Kč

Prohlídka centra města vrátí návštěvníky do minulosti

Tuto neděli se úlohy průvodce Po stopách středověkého města Nymburka ujme místní spisovatel a fotograf Jan Řehounek, který promluví nejen o historii náměstí a o historii bran. Komentovaná prohlídka po běžně nepřístupných místech se zaměří na brány Pražskou, Boleslavskou a Bobnickou. Dále spisovatel provede Hradební ulicí, ulicí Na Parkáně, Sv. Janem, most. mlýnem, ukáže Tureckou věž a její interiér, hradby a hradební věž Kaplanku a její interiér, vala, Rejdiště, vodárnu, Kostelní náměstí a Hlavův dům. Prohlídka trvá do 16 hodin. Vstupenky lze zakoupit pouze v infocentru.