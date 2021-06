Z Kolína do Poděbrad a zpět opět poběží maraton i kratší tratě

KDY: 12. června, 9:00

KDE: Kolín, Poděbrady



Kmochův ostrov se v sobotu opět po pandemii stane zázemím pro sportovce. Běžecké závody na tratích MFB MarathOn LABE, 1/2marathOn a 10 km pro ženy a muže opět doplní VOLNO Dlouhá míle, speciální trať v délce 1,9 km pro každého. Závodníci navíc svou účastí pomohou rodinám dětí s poruchou autistického spektra, středisku respitní péče VOLNO. Marathonci se vydají na trať v 9 hodin z Bartolomějského návrší a přes ponton a lužní lesy doběhnou do Poděbrad, kde se přes lávku dostanou na druhý břeh Labe na cestu zpět.

Módní přehlídka s Miss ČR podpoří restart místních firem i psí útulek

KDY: 12. června, 14:30

KDE: Lázeňská kolonáda, Poděbrady

ZA KOLIK: Zdarma



Módní přehlídka předvede nejlepší kousky místních poděbradských firem a její název Restart jasně říká, že chce pomoci nastartovat nákupní život ve městě po covidovém útlumu. Odpoledne plné módy, hudby, krásných dívek a žen vrátí společenský život na kolonádu od 14:30 do 18 hodin. Na pódiu se vystřídají top modelky v čele s Miss ČR Kateřinou Kasanovou v módní show s kapelami Crossband a Sendwitch. Zazní zpěv Jany Ryklové a Nely Dobiášové a housle Alexandra Schönerta. Estetické a kulturní odpoledne má také za cíl podpořit Poděbradský útulek HARYK.

Turisté se opět vydají stezkou Bohumila Hrabala

KDY: 12. června, 7:00

KDE: Nymbursko

ZA KOLIK: 30 Kč

Na šestý ročník turistického pochodu Stezkou Bohumila Hrabala vyrazí účastníci v sobotu 12. června z několika nádraží a železničních stanic. Trasy dlouhé od 10 do 35 kilometrů odstartují na nymburském hlavním nádraží, v Třebestovicích a Ostré. Cíl je v Kostomlatech nad Labem mezi 10 a 16:30 hodinami. Věcnou odměnou bude pamětní list a razítka do turistického záznamníku. Podrobné informace v Tipech na www.nymbursky.denik.cz.

Divadelní spolek nabídne Radúze a Mahulenu

KDY: 13. června, 21:00

KDE: Zámecká zahrada Poděbrady



Divadelní spolek Jiří Poděbrady sehraje pohádku pro dospělé, kterou Julius Zeyer nezval Radúz a Mahulena. Ochotníci ji uvedou v úpravě a režii Ladislava Langra v novém termínu neděli na letním pódiu poděbradské zámecké zahrady. V sobotu bude tato inscenace sehrána také od 21 hodin ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře. V roli Runy se zde představí Valérie Zawadská.

Vydejte se pěšky z Paříže do Santiaga de Compostela

KDY: 13. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Matouš Dvořák a Nico Moro jsou studenti z Třebíče, kteří se před dvěma lety vydali na svou životní pouť. Na Svatojakubskou cestu do Santiaga de Compostela každým rokem proudí tisíce poutníků z celého světa, avšak trasa Třebíčanů byla zcela netradiční. Začínala totiž v Paříži a byla dlouhá bezmála 1600 km. Před samotným putováním nedokázali cestovatelé odhadnout, co vše bude dvouměsíční cesta obnášet, a naprosto podcenili své síly a přípravy. O vtipné historky, prekérní situace či dokonce život ohrožující okamžiky pak nebyla nouze. Své dojmy se rozhodli sepsat do knihy, kterou pojali formou deníku. Kniha Pěšky z Paříze do Santiaga vyšla 22. dubna a čtenáři se při její četbě rozhodně pobaví. "Je to takové putování Pata a Mata v novodobé podobě. Rozhodně jsme nevěděli, do čeho jdeme a pak jsme se nestačili divit," uvedl Matouš Dvořák, jeden z autorů. "Zažili jsme vlnu obrovských veder, neustále bojovali s nedostatkem pitné vody a dvakrát nás dokonce po lese honila divoká prasata," dodal.

Navštivte Víkend otevřených zahrad

KDY: 12. a 13. června

KDE: Celá Česká republika

ZA KOLIK: Zdarma



Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě. V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstal. Do projektu se zapjují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Organizátoři by rádi v tento víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem. Chtějí také zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. prezentovat obor veřejnosti. Představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání. V akci jsou vítány všechny zahrady a parky v České republice, které mohou nabídnout něco zajímavého např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či zajímavým příběhem. Do akce se mohou zapojit i jiné zajímavé a významné plochy zeleně – ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky. Seznam všech otevřených zahrad naleznete na www.vikendotevrenychzahrad.cz.