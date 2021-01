Symfonický Orchestr Českého rozhlasu zahraje online koncert

KDY: v pátek 8. ledna od 20:00

KDE: na facebookové stránce Synfonického orchestru Českého rozhlasu

ZA KOLIK: zdarma



Koncert se uskuteční online a budou jej vysílat v přímém přenosu z Dvořákovy síně Rudolfina stanice ČRo Vltava, živý stream zájemci najdou na facebookovém profilu orchestru. Vůbec poprvé se orchestr představí pod taktovkou Petra Popelky, šéfdirigenta Norského rozhlasového orchestru KORK v Oslu. Společně uvedou Rousselův Koncert pro malý orchestr i Šeherezádu Rimského-Korsakova a v Prvním houslovém koncertu Bohuslava Martinů doprovodí předního houslistu Josefa Špačka.

Zdroj: Deník

Andělská hra v Nymburce pokračuje nalezením poselství

KDY: do 10.ledna

KDE: město Nymburk

ZA KOLIK: zdarma



Během loňského adventu lidé postupně odhalovali a fotili rozsvícené andělíčky v nymburských ulicích. Když se jich rozsvítilo všech dvanáct, zveřejnilo město mapku s tajným poselstvím. To může zjistit každý, kdo absolvuje procházku městem a objeví u andělíčků jednotlivá písmena, která doplní do tajenky. Herní plán je zveřejněn na webu města k vytištění nebo k vyzvednutí na podatelně Městského úřadu nebo v krabici, kterou hlídá anděl číslo jedna u brány radnice. Všichni úspěšní luštitelé se mohou zastavit pro sladkou odměnu do 10. ledna v Turistickém informačním centru.

Tomáš Klus si přichystal pro členy svého klubu online koncert

KDY: v sobotu 9. ledna od 20:00

KDE: KLUB KLUS

ZA KOLIK: pro členy zdarma



Český slavík z roku 2012, zpěvák Tomáš Klus, uspořádá svůj novoroční koncert. Ten se uskuteční 9. ledna od 20 hodin, a to na platformě KLUB KLUS. Koncert je totiž určen jen pro členy tohoto klubu. Kdo by měl zájem se do klubu přidat, může se zaregistrovat na stránkách klubklus.cz. Roční členství stojí 499 korun. Lidé následně získají přístup na několik online koncertů, speciální akce, levnější vstupenky živé na koncerty, dema písní, nezveřejněná videa a osobní deníky Tomáše.

Dokážete rozpoznat syntetické obrazy a upravená videa?

KDY: v sobotu 9. ledna od 16:00

KDE: umělecké centrum DOX

ZA KOLIK: základní 120 Kč | studenti a senioři 60 Kč



Umělá inteligence je v dnešní době natolik vyspělá, že je mnohdy těžké rozpoznat falešný obsah od pravého. Například systém GAN – Generative Adversarial Networks jsou schopné generovat fotorealistické lidské tváře, zvířata, objekty či přírodní scenerie a pomáhají tak s tvorbou takzvaných deepfakes. Designérka a vizuální umělkyně Lenka Hámolová přichází s online workshopem zaměřeným na posilování kritického myšlení o nejnovějších technologiích s ukázkou a seznámením se s možnostmi, které tyto nástroje nabízejí. Další informace a vstupenky jsou k dispozici na webu dox.cz.

Prozkoumejte archetyp anima

KDY: v pátek 8. ledna od 19:00

KDE: na facebookové stránce

ZA KOLIK: zdarma



Online přednáška Lukáše Karase se zaměřuje na archetyp Anima, vnitřního muže. V přednášce pojmenuje základní charakteristiky archetypu anima = archetypální vyobrazení nevědomí v ženě. Pokusí se uchopit archetyp anima skrze mytologii a pohádky. Nakonec se zaměří na povahu negativního nebo temného anima. Diváci se dozví jak ženě zprostředkovává poznání smyslu, jak ji propůjčuje falickou průbojnost nebo proč je temný animus vnímán jako duch smrti. Vstupné na přednášku je dobrovolné. Další informace jsou k dispozici ve facebookové události Přednáška: Animus / Vnitřní muž.

Film objasní pozadí nacistické obsese výtvarným uměním

KDY: v neděli 10. ledna od 20:30

KDE: mojekinolive.cz

ZA KOLIK: 100 korun



Co stálo za nacistickou obsesí výtvarným uměním a jaké poklady skrývaly tajné sbírky Hitlera a Göringa? A co se našlo teprve před pár lety za zdmi bytu Cornelia Gurlitta, syna vůdcova sběratele? To prozradí snímek „Hitler versus Picasso“, kterého projekce proběhne v rámci online streamu „Moje kino Live“ v neděli 10. ledna od 20.30 hodin. Film skládá příběh systematické destrukce a rabování – od osudu rodiny galeristů Bernheimerových, která skončila v koncentračním táboře, až po velkou kauzu Cornelia Gurlitta.

Virtuální expozice nabízí netradiční zážitek

KDY: do 31. ledna

KDE: zlindesignweek.com

ZA KOLIK: zdarma



Na výstavě „Best in Design 2020“, která potrvá do konce ledna, se sešla díla finalistů tří kategorií soutěže „Best in Design 2020“. Návštěvníky čekají ukázky prací 30 finalistů z oděvního, průmyslového, produktového, grafického či digitálního designu. Virtuální expozice je přístupná 24 hodin denně ze všech koutů světa a nabízí netradiční zážitek z pohodlí domova. Soutěž Best in Design poprvé odstartovala v roce 2010 a od té doby podporuje designéry do 30 let z celého světa. Kromě finanční podpory zajišťuje začínajícím tvůrcům i kontakt s profesionály, zpětnou vazbu a mediální podporu.