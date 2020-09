Legiovlak otevřel své prohlídkové vagóny v Nymburce do neděle

KDY: do 6. září, 8:00 – 18:00, o víkendu 9:00 – 19:00

KDE: Hlavní nádraží Nymburk

ZA KOLIK: -

Legiovlak, jaký vozil vojáky přes Sibiř, letos vyjel po změněné trase, která vede také přes Nymburk. Své stanoviště má na nymburském nádraží od 1. do 6. září a odtud bude pokračovat do Kralup nad Vltavou. Veřejnost i školy mají možnost si prohlédnout vlakovou soupravu s vozy polní pošty, zdravotním, velitelským, štábním, obrněným, prodejním, krejčovským a dalšími. Komentované prohlídky začínají u filmového vozu.

Na Nymburském posvícení vystoupí Anna K. i Marie Rottrová

KDY: 5. září, 9:00

KDE: Nymburk

ZA KOLIK: zdarma



Hygienická opatření rozdělí tradiční Posvícení do více scén, což neubere bohatému programu na pestrosti. Hudební scéna na Náměstí Přemyslovců nabídne v sobotu celodenní program, který vyvrcholí s Annou K., Lubošem Pospíšilem, Artmosférou a Marií Rottrovou. Cirkusová scéna bude na Kostelním náměstí i v ulicích. Program hlavní scény zahájí místní mažoretky nebo houslový mistr. Pohádky i divadlo pro dospělé nabídne Divadelní scéna na Starém děkanství, kde se představí také místní a okolní výtvarníci na Výtvarné scéně od 9 do 18 hodin a nabídnou tvořivou dílnu. Nymburské kulturní centrum nezapomnělo ani na tradiční jarmark.

Zdroj: Deník

V zahradách skanzenu zahrají Revizora pod širým nebem

KDY: 5. září, 20:00

KDE: Skanzen Přerov nad Labem

ZA KOLIK: 150 Kč



Návštěvníci Polabského národopisného muzea se v sobotu večer stanou diváky divadla pod širým nebem. Městské divadlo Mladá Boleslav přiveze do zahrad skanzenu klasickou Gogolovu hru Revizor. Jak to vypadá, když má do malého města přijet vysoký státní úředník inkognito na kontrolu? Hra o uplácení, která měla premiéru v roce 1836, je aktuální dodnes. Tvůrci ji nazvali „Klasickou komedií o naší současnosti z dob carského Ruska“. V nadčasové hře v režii Štěpána Pácla má svou roli také živá hudba. Vstupenky za 150 korun nejsou místenky, v hledišti bude platit volný zasedací pořádek.

Dětský den vyvrcholí diskotékou

KDY: 5. září, 14:00

KDE: fotbalové hřiště Libice nad Cidlinou

ZA KOLIK: zdarma



Oblíbená akce Dětský den se uskuteční v sobotu v areálu libického fotbalového hřiště. Zejména děti se mohou těšit na odpoledne plné zábavných her a různých soutěží. Na programu bude opékání tradičních špekáčků a vše vyvrcholí v 18 hodin diskotékou. Populární songy zde nabídne DJ Liska. Dětský den připravila Kulturní komise Rady obce Libice nad Cidlinou ve spolupráci s místními zájmovými spolky.