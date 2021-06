Slavnosti krále Jiřího zaplní nádvoří zámku i Jiřího náměstí

KDY: 5. června, 14:00

KDE: Poděbradský zámek

ZA KOLIK: Zdarma

Jiřího náměstí a první zámecké nádvoří se v sobotu přenesou do historie, ožijí lidmi, hudbou, šermem a dobovými trhy. Koná se tradiční poděbradská akce Slavnosti krále Jiřího. Ve 14 hodin vyjde královský průvod v dobovém oblečením ze zámku na kolonádu a zpět. Na zámku bude následovat od 14.30 do 19 hodin historicky laděný program v podání Skupiny historického šermu páni z Kolína. Vstup je zdarma a pořadatelé žádají diváky o dodržování protiepidemiologických opatření. Letos má král Jiří výročí 550 let od úmrtí a 601 let od narození.

Dětský den oslaví na hřišti

KDY: 5. června, 9.00

KDE: Areál fotbalového hřiště Opolany

Děti všeho věku i s rodiči oslaví Dětský den. Slavnost plná pohybu, radosti a nápadů přinese v sobotu několik soutěžních a zábavných disciplín. Děti se mohou těšit na jízdy nejen vyhlídkovým vláčkem, ale i hasičským autem. Malí sportovci si mohou zaskákat na trampolíně. Pořadatelé zajistí občerstvení pro všechny generace.

Kino art pustí Švankmajera

KDY: 4. června, 19.00

KDE: Děkanská zahrada Nymburk

ZA KOLIK: 120 Kč

Český dokument s názvem Alchymická pec nechá diváka nahlédnout do tvůrčí dílny filmové společnosti Athanor. Ta coby středověká alchymická pec nechává zhmotnit surrealistické filmy nejen Jana Škvankmajera (poslední celovečerní film Hmyz) a Evy Švankmajerové. Film si zároveň klade otázku, zda lze proces tvorby nacenit a zpeněžit a jak může kinematografie světového formátu vznikat „na koleně“. Loňský film je do 12 let nevhodný a vstupné činí 120 korun.

Kdo vyfotí 7 divů Nymburka?

KDY: Do 25. června

KDE: DDM Nymburk

Kdo nafotí sedm divů Nymburka? Děti i dospělí se mohou zapojit do soutěže Domu dětí a mládeže Nymburk, když vyfotí sedm nymburských staveb podle nápověd na webu www.ddm-nymburk.cz a snímky pošle na e-mail ddm@ddm-nymburk.cz. „Oceníme všechny soutěžící, nejhezčí fotografie zveřejníme a odměníme věcnými cenami,“ vzkazují pořadatelé. Mezi divy Nymburka jsou zbytky gotického cihlového opevnění města nebo nová lávka přes hydroelektrárnu.

Koupaliště Jezero Poděbrady zahájilo sezónu

KDY: Od 1. června

KDE: Jezero Poděbrady

ZA KOLIK: 50/30/120 Kč

Provozní doba je od 8:00 do 20:00, pokladny jsou otevřeny od 8:00 (dle počasí). Přírodní koupaliště nabízí kemp, parkoviště zdarma, restaurační zařízení v provozu, dětské herní prvky, převlékárny, beachvolejbalová a nohejbalová hřiště, skluzavky do vody a nudistickou pláž. Hosté se budou muset prokázat testem, očkováním, nebo proděláním covidu v posledních 180 dnech. Kvalita vody pravidelně sledována Krajskou hygienickou stanicí.

Zhlédněte záznam inscenace v podání dua Dubnička Lahoda

KDY: Možnost zhlédnout do konce srpna

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 111-222 Kč



Dubnička & Lahoda za sebou zanechali pokladnici veselých písniček, komických scének a minimalistické poesie. Autoři Kabaretu se snaží navázat na bohatou, ale mizející tradici spojení vtipných písniček a scének vlastním originálním způsobem, aniž by se se zmíněnými ikonami chtěli srovnávat.

Pusťte si online projekci divadelní hry Carmen

KDY: 5. června

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 100-200 Kč

Bizetova Carmen patří k největším repertoárovým stálicím operních divadel. Libreto napsala zkušená dvojice H. Meilhac a L. Halévy podle novely Prospera Mériméa zpracovávající skutečný příběh. Bizet zemřel tři měsíce po neúspěšné premiéře Carmen a nedožil se tedy jejích pozdějších úspěchů. Carmen na své současníky působila zcela nově, neboť realisticky zpracovává příběh nešťastné lásky dona Josého k cikánce Carmen, která jej vyprovokuje k žárlivosti, když se zamiluje do toreadora Escamilla. José nepustí Carmen na corridu, při níž Escamillo úspěšně vítězí, a zabije ji. Bizetova strhující hudba je inspirována španělskými lidovými rytmy, zejména seguidillou a habanerou. Vedle známých árií a duet mohou diváky zaujmout též velkolepé sborové scény. Hudebního nastudování se v Divadle J. K. Tyla ujal dirigent Jiří Štrunc, režie ředitel Martin Otava.

Co by se stalo, kdyby prase mělo křídla?

KDY: 5. června, 18:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 100-300 Kč



Nejen ke Dni dětí připravilo Divadlo v Dlouhé speciální dárek – záznam koncertní verze inscenace Kdyby prase mělo křídla, který vznikl u příležitosti 70. narozenin Petra Skoumala v roce 2008. Diváci a posluchači se mohou těšit na deset dětských hitů z per Petra Skoumala, Emanuela Frynty, Pavla Šruta a Jana Vodňanského jako Kolik je na světě, Když tygr jede do Paříže, Když jde malý bobr spát, Kdyby prase mělo křídla a další v podání autorů a herců Divadla v Dlouhé.

Vydejte se do Guatemaly a Belize

KDY: 6. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Střední Amerika je nesmírně pestrým regionem, který má své jedinečné kouzlo. Právě zde se nacházejí dnes již dvě zcela odlišné země, které však sdílí určitou míru nebezpečí, stejně jako indiánské památky z dob, kdy této oblasti vládli Mayové. Guatemala si i v 21. století zachovává ráz tradiční země, ve které se setkáte s běžným nošení indiánské módy, praktikování rituálů s příměsí křesťanství či gastronomií, která se po staletí nezměnila. Belize je rádoby moderním státem, kterému nechybí překrásné pláže, skvělé potápěčské lokality, ale i hrubost nočního života či okrajových částí měst (To lze vnímat i ve větších městech Guatemaly, potažmo velké části amerického kontinentu). Anglicky mluvící země se vymyká toliko typické španělštině, jenž pohltila většinu Ameriky na jih od Spojených států. Přednáška Vladimíra Váchala Vám představí obě země z mnoha úhlů pohledu a na skok Vás zavede i do sousedního Hondurasu, kam se lze vydat za dalšími z řady indiánských měst své doby.