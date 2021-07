Vernisáž otevře Okna ve foyer Divadla Na Kovárně

KDY: 25. června, 17:00

KDE: Divadlo Na Kovárně Poděbrady

ZA KOLIK: Zdarma

V rámci 58. ročníku Poděbradských dnů poezie se uskuteční výstava fotografických koláží Jiřího Hanáka nazvaná Okna/Windows. Expozici uvede Michal Stein, vzpomínat a recitovat bude Eva Miláčková. O hudební doprovod se postarají žáci ZUŠ Otakara Vondrovice. Slavnostní zahájení výstavy je na programu v pátek 25. června v 17 hodin ve foyeru poděbradského Divadla Na Kovárně.

Projekci letního kina zahájí Jiří Langmajer – Chlap na střídačku

KDY: 25. června, 21:00

KDE: Staré děkanství Nymburk

ZA KOLIK: 80 Kč



První projekcí letního kina na zahradě Starého děkanství bude v pátek večer česká komedie Chlap na střídačku s Jiřím Langmajerem, Ivanou Chýlkovou, Lucií Žáčkovou a dalšími. Film o milostném trojúhelníku je do 12 let nevhodný. Vstupenky za 80 korun k zakoupení na místě.

Poděbradské dny poezie letos navštíví Eliška Balzerová

KDY: 24. – 27. června

KDE: Divadlo Na Kovárně Poděbrady

ZA KOLIK: -

Festival Poděbradské dny poezie letos konečně pokračují svým 58. ročníkem. Prostor pro prezentaci své tvorby opět dostanou mladí recitátoři, studenti hereckých škol, slavné osobnosti hereckého světa předají i přijmou ocenění Křišťálovou růži a zasadí růže do zámeckého rozaria. Vzpomínkou bude pořad z cyklu Setkání s básníkem – Zamilovaný šašek i syn krále Jiřího z veršů Hynka z Poděbrad a nedávno zesnulého Jiřího Stegbauera, večer pak koncert hudebního básníka Karla Plíhala. Účast na předání Křišťálových růží slíbili laureáti Eliška Balzerová, Alois Švehlík a ze Slovenska Lucia Vráblicová. Dojde i na interpretační soutěž Fórum přednesu poezie a prózy. Podrobný program najdete na www.slovoahlas.cz.

Keltským slavnostem s poutí předchází oslava Cidlinky

KDY: 25. a 26. června, 18:30 a 10:00

KDE: Dobšice

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Pětačtyřicáté výročí oslaví hudební soubor Cidlinka v pátek večer v sále Dobšického šenku. Během večera vystoupí Mažoretky SKP Nymburk a kapela MAHLZEIT z Kolína a bude se soutěžit o ceny. Vstupné je dobrovolné. V sobotu od 10 hodin začne program Keltských slavností s prohlídkami muzea, stezky a komentovanými prohlídkami keltské polozemnice. Ve 13 hodin slavnostně otevřou obnovené dětské hřiště ve stylu keltského oppida. Celé odpoledne si hlavně děti užijí atrakce, dílničku, kejklíře v areálu hřiště, kde také vystoupí Duo Adamis, italský zpěvák Davide Mattioli a Martin Šimůnek s Trial show. O večerní zábavu se na hřišti postará kapela Roketa. Od 18 hodin zahraje Taneční orchestr TOX Jaroslava Trnky v Dobšickém šenku. Podrobný program najdete na www.nymbursky.denik.cz v Tipech.

Hrabalovo Kersko navštíví Basiková i Menzelová

KDY: 26. června, 10:00

KDE: Lesní ateliér Kuba Kersko

ZA KOLIK: Zdarma

Kdo letos vzpomene na spisovatele Bohumila Hrabala na festivalu, který mu je jíž po dvaadvacáté věnovaný? Hrabalovo Kersko v areálu Lesního ateliéru Kuba navštíví v sobotu 26. června po 15. hodině Bára Basiková, která také zazpívá. Na pódiu ji vystřídá další známá žena, totiž Olga Menzelová, která převezme cenu Zlatý Cassius za šíření dobrého jména Bohumila Hrabala, věnovanou Jiřímu Menzelovi in memoriam. Ve stínu Hrabalova Kerska v sobotu vystoupí více známých žen, zazní šansony Marty Balejové či písně Alžběty Bohdanové. Do pestrého programu na celý den patří od 10 hodin pochod Kerskem s průvodcem Janem Řehounkem, výstavy, vědomostní soutěž i Hrabalův poesiomat, hudba a divadlo a samozřejmě tematické občerstvení.

Zabavte děti s Národním muzeem

KDY: Kdykoliv

KDE: NM.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Jestli se zrovna nemůžete vydat do Národního muzea, nevadí. Podívej se do něj s dětmi online z počítače Čekají na vás, a hlavně vaše děti prohlídky výstav, tvoření, soutěže a Honzíkem s Fany! Pro děti je připravené Malované muzeum, Muzeohraní, Učení se s muzeem nebo Nakouknutí do muzea.