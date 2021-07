Navštivte sympozium výtvarného umění ve veřejném prostoru

KDY: 7. – 11. července, 18:00

KDE: Kino Sokol, Nymburk

ZA KOLIK: Zdarma

Startuje pátý ročník street art festivalu Město = Galerie, umělci budou tvořit v pěti městech Středočeského kraje. Historie festivalu sahá až do roku 2005 a letos poprvé spojí a promění 5 vybraných středočeských měst v ráj umělců. Opuštěné stěny, zapomenutá místa, ošklivé fasády a časem omšelé zdi nebo třeba smutné trafostanice a vyřazené vagóny, ale i centrální parky a renomované galerie. To všechno se promění v plochy, které umělci v rámci street artového festivalu Město = Galerie 2021 předělají na svá díla. Ta by měla trvale zpestřit život a zpříjemnit pohled kolemjdoucím.

Letní čítárnu rozezní písně z dob osvobozeného divadla

KDY: 13. července, 19:00

KDE: Letní čítárna nymburské knihovny

ZA KOLIK: 50 Kč, prodej vstupenek pouze v knihovně



Kapela Osvobozené duše oživuje tvorbu Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovce z doby Osvobozeného divadla. Repertoár je složen ze známých hitů, které se dostaly do povědomí mnoha generacím. Zpěv Zuzana Janiššová, piáno Jiří Chvojka, trubka Petr Bárta.

Z červeného koberce rovnou na koncert

KDY: 10. července, 20:00

KDE: Zahrady Starého děkanství, Nymburk

ZA KOLIK: 490 Kč

Jazz Exkluziv, jehož součástí v prostorách zahrady Starého děkanství a se sklenkou dobrého vína v ruce budou samotní diváci. Vrcholem bude špičková vokální jazzová skupina Skety. Šestičlenné těleso, které dnes úspěšně vystupuje už mnohem víc v zahraničí než v Česku, je zážitek poslouchat. Proto Exkluziv, proto ke vstupence víno, proto společenské šaty a červený koberec. V ceně vstupenky je welcome drink.

Protančete se dámskou jízdou na Jezeře

KDY: 9. července, 19:00

KDE: Johny´s bar, Poděbrady

ZA KOLIK: 150 Kč



Workshop pro všechny ženy, které se chtějí naučit bachatu sensual, užít si páteční večer naplno a cítit se žensky a smyslně při tanci. Naučíte se základní krok a princip bachaty + základní sensual prvky, které spojíte do krátké choreografie. Protančíte se k západu slunce - předpokládaná délka workshopu 1,5 h, pak volná zábava.

Oslavte začátek prázdnin v Parku Joo

KDY: 10. července, 10:00

KDE: Zbožíčko 15, okres Nymburk

ZA KOLIK:

Oslavte 10. července začátek prázdnin v Parku Joo v obci Zbožíčko. Druhou červencovou sobotu bude v Parku Joo veselo a pro všechny návštěvníky bude připraveno i jedno speciální překvapení. Jedinečnou atmosféru u nás totiž dokreslí svými live sety kapela Comedy & Beat. Tito potulní muzikanti, jak sami sebe nazývají, vám nejen zahrají, ale zároveň vás i naučí základy hry na bicí v rámci své bubenické školičky! Hudební vstupy budou střídat komentované prohlídky, během kterých se ponoříte do světa zvířátek a jejich zvyků, tréninky artistických disciplín pod vedením našich umělců a další aktivity pro celou rodinu.

Zhlédněte promítání nového filmu Rytmus: Tempos z pohodlí domova

KDY: 11. července, 21:00

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 110 Kč



Prohry, výhry, fakta. Hudební dokument Rytmus: Tempos je příběhem Patrika Rytmuse Vrbovského a jeho 30leté dráhy rappera. Film není dalším rodinným medailonkem, ale mapuje dlouhou a neopakovatelnou hudební kariéru od naprosté nuly až na vrchol. Svůj příběh vypráví Rytmus prostřednictvím jedinečných a nikdy nezveřejněných záběrů a za přispění řady dalších muzikantů, kteří během dlouhé doby zkřížili jeho cestu nějakým způsobem ovlivnili jeho tvorbu. Vedle historie jednoho hudebního žánru u nás je Rytmus: Tempos osobní film. Rytmus v něm odhaluje zákulisí, nečekané nástrahy a zklamání, které v kariéře zažil. Přiznává situace, které ho změnily a posílily do dalšího boje se životem. Důležité momenty Rytmusovy kariéry jsou pojaty jako hrané rekonstrukce, v nichž hlavní postavu zastupují v různých dobách hned dva dvojníci.