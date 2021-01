Nechte se inspirovat pro svůj nezapomenutelný den D

KDY: pátek 22.až neděle 24. ledna

KDE: svatebnifestival.online

ZA KOLIK: 320 Kč, VIP 760 Kč

Zasnoubené páry chystající v blízké budoucnosti svatbu se mohou pro radu a inspiraci vydat na svatební veletrh přímo z pohodlí svého domova. První virtuální svatební veletrh nabídne možnost detailně si prohlédnout zboží jednotlivých vystavovatelů v jejich virtuálních stáncích, komunikovat s vystavovateli, vyslechnout přednášky a zúčastnit se panelových diskusí, užít si módní přehlídky svatebních šatů, speciální veletržní slevy, soutěže o ceny i bohatý doprovodný program. Vstupenky, rezervaci stánků a další informace najdete na svatebnifestival.online.

Zdroj: Deník

Pobavte se představením Krátkého a Úderného divadla

KDY: v sobotu 23. ledna od16:30

KDE: na facebookovém profilu události nebo na YouTubovém kanále

ZA KOLIK: zdarma



Liberecký soubor Krátké a Úderné divadlo přichází s tím nejlepším ze svého repertoáru. V rámci projektu Kultura přežije herci zahrají představení Best of KÚD – The Show Must Go Off. Diváci se mohou těšit na velkou porci zábavy, hudby a hlavně divadla. Záznam představení bude možné zhlédnout na Facebooku Krátké a Úderné divadlo nebo na YouTube kanále Kultura z. s.

Králické betlémy jsou vystaveny na Kladenském zámku

KDY: do 2. února

KDE: na stránkách Kladenského zámku

ZA KOLIK: zdarma



Jednou z výstav Kladenského zámku, kterou si lidé mohou prohlédnout na internetu, je výstava Králické betlémy a další vánoční artefakty. Jejím autorem je řezbář a restaurátor Oldřich Čech z Dřínova u Slaného. Tradice výroby Králických betlémů se táhne již od roku 1700. „Oldřich Čech je v současné době jediný pokračovatel tohoto řemesla s přímou vazbou na město Králíky a Josefa Schwarzera, jenž jej učil výrobě figur, a který byl jediným aktivním žijícím výrobcem na Králicku i řezbářem staré školy s dlouhou rodinnou tradicí,“ uvádí organizátoři. Výstava přibližující nejen Králické betlémy staršího data, ale zároveň současnou Čechovu tvorbu potrvá do 2. února.

Big’O’Band bude koncertovat spolu s hosty

KDY: v neděli 24. ledna od 19:00 | Facebook

KDE: na facebooku

ZA KOLIK: zdarma



Úderem 19. hodiny vypukne v neděli online koncert Big’O’Bandu, který si tentokrát k sobě na pódium pozval ještě své přátele. Vybraní známí hosté si s kapelou zazpívají pecky a hity jejich srdcím blízké. Big’O’Band je třicetičlenné hudební těleso z Liberce, které vystupuje pod taktovkou kapelníka Marka Ottla. Sledující se mohou těšit na pořádnou porci popu, rocku nebo funky. Koncert mohou zájemci zhlédnout zdarma online na facebookové události Koncert Big’O’Band + hosté.

Divadelní představení o Maxipsu Fíkovi pobaví děti online

KDY: v neděli 24. ledna od 15:00

KDE: na facebooku

ZA KOLIK: 100 Kč



Pohádku Divadla Krapet mohou děti s rodiči sledovat z domova a užít si pořádnou divadelní psinu. Třeba se mohou doma obléct jako do divadla a z představení se dozví, jak z malého pejska, kterého Ája dostala od tatínka, vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké. Co teprve, když se Fík dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat. Vstupným 100 korun diváci podpoří pořádající Dusíkovo divadlo Čáslav a představení mohou sledovat od 15 do 20 hodin.

Online kino provede diváky muzejní sbírkou plnou divů

KDY: v neděli 24. ledna od 20:30

KDE: Mojekinolive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Příběhem slavné budovy muzea v Madridu provází Jeremy Irons v novém dokumentu Prado - sbírka plná divů. A odhalí krásy a tajemství jeho obřích muzejních sbírek. Divák se pokochá díly umělců jako jsou Goya, El Greco, Velázquez nebo Rubens, Tizian či Bosch a zároveň pozná šest století dějin španělského národa. To vše vykreslí dokumentární výpověď budovy, která slaví 200 let. Lístek do online kina stojí 100 korun.

Sdílejte příběhy s účastníky Festivalu umění a kreativity ve vzdělání

KDY: v sobotu 23. ledna

KDE: Dox.cz

ZA KOLIK: 120 Kč, 80 Kč



Co se skrývá pod názvem Storybox? Online sdílení příběhů, které se uskuteční v sobotu 23. ledna. Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Příběhy si vytváříme, pamatujeme, zapisujeme, ilustrujeme. K výstavě Fenomeancer, která v DOXu oslavuje 25 let nakladatelství Meander, nabízí pořadatelé na úvod rodinnou dílnu, která využije metodiku Narrative4 a koncept „radikální empatie“ – sdílení příběhů prostřednictvím vyprávění a jejich převyprávění druhou osobou. Akce se uskuteční v rámci Festivalu umění a kreativity ve vzdělání.

Divadlo Lampion nabízí představení Stín kapradiny

KDY: v pátek 22. ledna od 19:00

KDE: na facebooku nebo na na stránkách divadla

ZA KOLIK: od 100 Kč



Inscenaci Stín kapradiny podle baladické novely Josefa Čapka o zločinu a tresu nastudovalo a v online podání nabízí v pátek 22. ledna od 19 hodin Divadlo Lampion. Rudolf Aksamit a Václav Kala se shýbají nad srncem, pod prsty mají tělo zvířete, ještě teplé, ještě nádherně napjaté. Ale teď do toho z houští vyrazil hajný a křičí: „Stůj!“ Tohle jsou staré účty. Pytlácká radost se naráz v žilách zastavuje a náhlým přetlakem vyvěrá v lávu rudého vzteku. Už vyšlehl oheň msty, puška práskla… Už není cesty zpět. Les se uzavírá, stává se útočištěm i vězením, ohraničeným prostorem pro útěk před spravedlností. A před sebou samým. Akce se koná v rámci Festivalu 13+ 2021. Vstupné je od 100 korun.