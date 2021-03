Jak chutí houba v čokoládě?

KDY: v sobotu 27. února od 18:00

KDE: goout.net

ZA KOLIK: 395 - 990 Kč

Zkusili jste už degustační večeři online? Že nevíte, jak by mohla chutnat houba v čokoládě nebo pribináček ze slámy? To a mnoho dalšího z nabídky menu, které je inspirované snímkem Noma, moje dokonalá bouře, si můžete objednat na originální ochutnávce s projekcí filmu již v sobotu 27. února od 18 hodin. Pořadatelé vzdají poctu jedné z nejslavnějších restaurací na světě. Noma proslavila skandinávskou gastronomii. Snack menu Noma tribute reflektuje techniky a postupy, kterými je restaurace proslulá, a zároveň dává nahlédnout do útrob svých chladících a fermentačních boxů. Více informací mj. i o tom, co vše obsahuje degustační menu a vstupenky zakoupíte na goout.net.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Zjistěte, co se skrývalo za maskou krále mimů Deburaua

KDY: v pátek 26. února od 19:00

KDE: mdmb.cz

ZA KOLIK: 200 Kč



Městské divadlo v Mladé Boleslavi uvede online derniéru hry Deburau nazkoušenou pod taktovkou Pavla Kheka a Lenky Smrčkové. Inscenace přináší životní příběh světově proslulého mima s českými kořeny Jeana Gasparda Deburaua. Tuto hru svým souhlasem zaštítili také starosta Deburauova rodiště města Kolína a francouzský velvyslanec Ronald Galharague. V titulní roli diváky ohromí Radim Madeja. Kód k přihlášení na YouTube ke sledování představení přijde e-mailem.

Pochutnejte si jako ve Švýcarsku

KDY: v neděli 28. února od 9:00

KDE: mojesvycarsko.com

ZA KOLIK: zdarma



Milovníci dobrého jídla se mohou těšit na online webový kurz vaření. Na programu bude švýcarská kuchyně. Ve webináři Zimní švýcarské speciality a tradice on-line se účastníci naučí připravit polévku Bündner Gerstensuppe, koláč Cholera a mrkvový dort Rüeblitorte. Kromě vaření si společně popovídají o tradičních masopustních zvycích, které se i dnes ve Švýcarsku hojně dodržují, a blíže se seznámí s Fasnachtem. Diváci, kteří budou chtít vařit přímo během vysílání si mohou stáhnout nákupní seznam z webu mojesvycarsko.com. Pro účastníky živého vysílání bude připravena soutěž o švýcarské turistické balíčky.

Poučte se o poruchách chování

KDY: v sobotu 27. února od 9:00

KDE: ibsaro.cz

ZA KOLIK: 1890 korun



Vzdělávací akreditovaný program Poruchy chování I se zaměřuje na rané projevy problémového chování od narození do 10 let dítěte s ohledem na bio-psycho- sociální determinaci behaviorální a emoční struktury lidské psychiky. Seminář představí základní představení kauzality a komorbidity raných poruch chování a poruch osobnosti a zaměří se na depistáž a vybrané problémy, výchovy, resocializace a terapie. Další informace a přihlášení jsou k dispozici na webových stránkách Institutu behaviorálních studií www.ibsaro.cz.

Power jógu si zacvičí v neděli večer

KDY: v neděli 28. února od 17:30

KDE: ZOOM

ZA KOLIK: 130 Kč



Ten, kdo by si chtěl zacvičit takzvanou power jógu, která je spojením klasické jógy s aerobními aktivitami, bude moci v neděli 28. února. Od 17.30 hodin se budou zájemci zúčastnit online lekce, jejímž dějištěm bude platforma ZOOM. Na lekci je možné se zaregistrovat přes e-mailovou adresu petra.hubalkova@seznam.cz, přičemž cena lekce je 130 korun. Po registraci dostanou lidé platební údaje a link na lekci.

Mekyho písně zpříjemní sobotní den, Žbirka vystoupí online

KDY: 27. února od 21:00

KDE: facebooková událost

ZA KOLIK: zdarma



Bratislavský rodák Miroslav „Meky“ Žbirka si pro své fanoušky přichystal online vystoupení. Koncert nesoucí název Online Concert For UK Friends se uskuteční v sobotu 27. února od 21 hodin. Veřejnost si bude moci poslechnout ty největší hity tohoto slovenského osmašedesátiletého zpěváka a skladatele, který má za sebou vydání řady úspěšných nosičů. Zájemci budou moci koncert zdarma sledovat, a to na facebookové události MIRO ŽBIRKA : Online Concert For UK Friends.

Proč neumíme mluvit s dětmi

KDY: v sobotu 27. února od 15:30

KDE: facebooková událost

ZA KOLIK: zdarma



Druhou přednášku pořádanou poděbradskými vzdělávacími organizacemi zaměří doktorka Lidmila Pekařová na komunikaci s dětmi. V přednášce s názvem Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme se doktorka zaměří na používání nesprávných výrazů v komunikaci a nedostatku gest, vedení dětí k samostatnému rozhodování a odpovědnosti a mnoho dalšího. Lektorka s třiceti tří letou praxí v klinické psychologii a přednáškových aktivitách výklad bohatě prokládá příklady s praxe a dává prostor dotazům. Tříhodinová přednáška je zdarma a pořádá ji MAP Vzdělávání ORP Poděbrady, DDM Symfonie Poděbrady a MAS Mezilesí.

Hru Život nedoceníš budou moci lidé zhlédnout přes internet

KDY: v pátek 26. února od 20:00

KDE: goout.net

ZA KOLIK: 100 Kč



V rámci projektu Radio Ivo, který přenáší rozhlasovou hru na divadelní prkna bez jakékoli transformace pouze s možností vidět její vznik, bude moci veřejnost vidět hru s názvem Život nedoceníš. „Výrazová civilnost a zvukový realismus v pozvolném tempu. Normální příběhy ze života. Rozpačití performeři podávají vcelku suverénní výkon,“ tak popisují pořadatelé hru v režii Romany Bohunské. Na jevišti se představí Petr Marek (Midi Lidi), Johana Ožvold (Kazety), Marian Moštík (Láhor/Soundsystem). Vstupenky je možné zakoupit na webových stránkách goout.net za 100 korun.