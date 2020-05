Jejím hudebním oborem je harmonika a šanson. Nela Boudová známá jako divadelní a filmová herečka, se věnuje též dabingu, ale napsala i knihy pro děti a věnuje se i dalším oblastem. Pořad začíná v 19 hodin.

Ve stanici vypustí živočicha zpět do volné přírody

Ekocentrum a Stanice pro zraněné živočichy Huslík u Poděbrad zve návštěvníky na víkendový program. V sobotu od 11 a 14 hodin mohou zájemci poznat, jak vypadá život ve stanici. Nedělní dopoledne se budou ošetřovatelé věnovat vypuštění některého ze zvířecích obyvatel stanice zpět do volné přírody. Samotné vypuštění je načasované na 11. hodinu. Odpoledne od 14 hodin se zájemci opět dozví o životě ve stanici. S jarem mají nové přírůstky a mláďata pravidelně krmí. Také otevřeli Obchod v lese. Denně je mohou lidé navštívit od 10 do 15 hodin.

Letní kino zve na filmy i dobroty

Po otevření zámeckého parku v Lysé nad Labem následovalo také otevření letního kina. To zahájilo sezónu čtvrteční projekcí filmu Poslední aristokratka. Od pátku 22. května je kino otevřeno již odpoledne denně s možností občerstvení. V pátek promítá od 21 hodin český film Příliš osobní známost s Petrou Hřebíčkovou, Taťánou Dykovou a Eliškou Balzerovou v hlavních rolích. V sobotu 23. května prožijí dobrodružství děti s filmem Frčíme. Nedělním filmem je český loňský experiment V síti.

Ovládne Emma lásku či naopak? Filmová romantika podle klasiky

Další projekci chystá znovuotevřené kino Sokol na sobotu 23. května, kdy se na plátně rozpoutá bouře emocí. Romantická komedie podle klasické literární předlohy Jane Austenové v novém filmovém zpracování představí dívku, která si tak dlouho zahrávala s city jiných lidí, až sama onemocněla citem nejzáludnějším, tedy láskou. Film se jmenuje podle hlavní hrdinky Emmy, kterou ztvárnila Anya Taylor-Joy. Ta se sama přesvědčí, že lásce se poručit nedá poté, co zásadně zasáhne do života druhých. Anglický film s titulky je přístupný. V neděli bude kino patřit dětem s pásmem pohádek od 16 hodin.