Stezkou Bohumila Hrabala se tuto sobotu vydají 13. června letos již po páté turisté nejen z Klubu českých turistů. Na výběr mají ze šesti různě dlouhých tras, které vedou po turistických značených cestách a lze na nich plnit podmínky turist. odznaků „200“, „IVV“ a „Labský Milník“.

Zámek Poděbrady | Foto: CC BY-SA 3.0: Zdeněk Fiedler; Wikimedia

Trasa na 50 a 25 km začíná v Lysé nad Labem, trasa na 35 a 10 km startuje v Kostomlatech nad Labem. Cíl je v Nymburce a startovné činí 30 korun. Členové KČT a děti do 15 let mají slevu 5 korun. Občerstvení na trasách mohou účastníci čerpat z vlastních zásob a v restauracích. Mapu pořadatelé doporučují turistickou Nymbursko 1:40 000. Odměnou bude pamětní list, sladká odměna, razítka do turist. záznamníku a příjemné zážitky. Pochod se koná za každého počasí a na vlastní nebezpečí. Děti musí být v doprovodu dospělých. Start 5:30 – 11:30.