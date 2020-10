Houby vystaví i poznají v knihovně

KDY: 9. a 10. října, 10:00

KDE: Městská knihovna Poděbrady

ZA KOLIK: -

Nejste si jistí určením nalezené houby? V Městské knihovně Poděbrady pomohou a poradí všem větším i menším houbařům. V pátek a sobotu pořádá místní spolek houbařů čtvrtou výstavu hub ve společenském sále knihovny. Zároveň pomohou určit donesené houby, odpoví na dotazy a mají připravenou vědomostní soutěže pro mládež a děti. Vstup pouze v rouškách bude v pátek od 10 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 15 hodin. Od 12 do 13 hodin je vždy zavřeno.

Cesta časem od monarchie k demokracii

KDY: 10. října, od 10:00

KDE: Zámek Loučeň

ZA KOLIK: základní vstupné + 50 Kč



Jedinečná prohlídka nabízí možnost zažít klíčové okamžiky dějin z pohledu obyvatelů zámku Loučeň. Průvodkyně princezna Josefa spolu s dalšími příbuznými z rodu Thurn-Taxisů představí návštěvníkům jejich osudy v posledních sto letech, od zániku monarchie po sametovou revoluci.

Trojici výstav nejen hraček nabízí skanzen ještě do konce měsíce

KDY: do 31. 10.

KDE: Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

ZA KOLIK: 100 / 50 Kč



Milovníci hraček a děti i s babičkami se mohou vypravit na výstavu Svět panenek ještě do konce října. Výstava zahrnuje i plyšové hračky ze 40. až 60. let minulého století. Hračky na výstavu zapůjčil Klub panenky ČR, který vloni oslavil 20. výročí založení. Návštěvníci zároveň odhalí kouzlo modrotisku a svátky a slavnosti na polabském venkově za první republiky. Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem je otevřené denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Premiéra přinese slovenský film

KDY: 9. října, 19:00

KDE: Zámecký biograf Poděbrady

ZA KOLIK: 120 Kč



Nový slovenský film s názvem Léto patří rebelům se vrací do období letních prázdnin. Zámecký biograf jej promítá ještě dnes od 19 hodin. Hlavní hrdina filmu Jonáš stane na svých prázdninách u dědy před velkým úkolem: vrátit letos poprvé nerudnému dědovi chuť do života. Přitom doposud byly prázdniny s dědou ty nejlepší. Podaří se Jonášovi vymanit dědu z letargie a prožít prázdniny plné dobrodružství? Hrají Eliáš Vyskočil, Pavel Nový v roli dědy a další.