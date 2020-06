TIPY DENÍKU na víkend: pro dospělé groteska či rapp a pro děti prasátka

Diváci Letního kina se v pátek večer ocitnou v grotesce. V kině se bude namísto filmu hrát divadlo s hudbou. Postará se o to místní divadelní spolek Náplavka společně s kapelou pod taktovkou Víta Andršta. Humorný autorský kabaret plný skečů a hudebních čísel má název To jsme my! Náplavka Grotesque a prozradí, proč Charles Chaplin považoval P. A. Camiho za největšího humoristu své doby. Hra měla místní premiéru před rokem.

Divadelní soubor Náplavka - Léčba neklidem | Foto: Martin Kubica

S humorem mohou lidé zahájit víkend v lyské zámecké zahradě 26. června od 19:30. Vstupné je 120 korun. Rappeři se sejdou U Strejčka a vryjí se hudbou pod kůži

Rappeři se v pátek večer sejdou v pohodovém baru U Strejčka v Nymburce, aby zahájili letní víkend v několika hudebních stylech. Sešlost kapely a tří rapperů se vryje posluchačům hluboko do hlavy i pod kůži. Undergroundová trapová skupina LHDK Clique si veškerou hudbu dělá sama a po svém. GGG Plug je rapper, jehož songy jsou inspirované pop punkem. Čenza lidé poznají z jedné z nejznámějších českých popových skupin. Nyní ale dělá rap po svém. Gooner prý donutí posluchače zamyslet se nad sebou. Pořadatel slibuje malé vstupné. Akce startuje ve 20 hodin. Zdroj: Deník Prasátko Pigy si bude hrát s dětmi v Mirakulu

O víkendu 27. a 28. června otevírá Park Mirakulum Milovice v 10 hodin a zve na víkendový program. Venkovní areál plný prolézaček, dřevěných hradů a herních prvků navštíví o víkendu prasátko Pigy s kamarádkou Lily. A s nimi začne divadlo, kouzla, soutěže a hry. Vodní svět v parku je otevřen podle aktuálního počasí. Jednotné vstupné 200 korun lze koupit na místě i on-line. V květinové zahradě o víkendu ožívá ještě více řemesel

Centrum řemesel a zahrad Botanicus v Ostré je otevřeno Út až Pá 9:00 – 16:00, So a Ne 9:00 – 17:00. V řemeslné vesnici se platí v groších a lidé si mohou vyzkoušet práci v dílnách dráteníka, výrobu mýdel, provazu, svíček či papíru. O víkendu se navíc otevřou dílny řezbáře či kováře. Hodovní síň nabízí vychutnání pokrmů připravených z produkce místních ekologických zahrad. Do areálu nesmí psi. Dospělí zaplatí vstupné 99 korun, děti, studenti a senioři 60 korun. Vstup se zakrytými dýchacími cestami. Dobrou náladu s poděkováním přiveze do Poděbrad policejní hudba Přečíst článek ›

