Během tří dnů od pátku do neděle nabídne pozitivní festival KafíčkoTEK pestrý hudební program, dvě filmové projekce v letním kině (z toho jednu českou kinopremiéru), divadlo, to nejlepší z místní gastronomické scény. Páteční program odstartuje v 16 hodin projekt Mutanti hledaj východisko, následuje brněnská kapela Beps'n'Johnnies a hudbu uzavře Kobra Party Band Universal. Večery završí od 22 hodin projekce v letním kině na zámecké zahradě.

Festival Kafíčkotek zaplavil Poděbrady příznivou energií. | Foto: Deník / Eva Maršalová

V pátek půjde o animovanou roadmovie Do America. Sobotní program začne již v 13:30 s kapelou The Jumper Cables, The Slots, sinks, The Brownies a P/\ST. Večer zakončí hudebního dokument Keith Richards – Under the Influence. Neděle bude tradičně patřit místním kapelám. Vstup zdarma.