Tato road movie není ale zdaleka jen o fotbale a už vůbec ne jen pro muže. Hrdina knihy Honza chtěl na Mistrovství světa do Německa s kámoši, místo toho podniká zvláštní cestu po republice s mladou dívkou, kterou zná teprve týden. Občerstvení bude na místě zajištěno. Vstupné je dobrovolné.

Akustický kytarový koncert písní o životě zazní v kavárně

Tomáš Průša Band zahraje v sestavě Tomáš Průša a Jan Sládek unplugged v kulturní kavárně Kafíčko u poděbradského parku. Prázdninový koncert v Kafíčku v pátek 10. července bude jejich poděbradskou premiérou. Od 20 hodin zazní dvě kytary, tři akordy a písničky o životě.

Zdroj: Deník

DJ v šapitó zahraje devadesátky

V pátek 10. července od 20:00 se opět zaplní Šapitó u zimního stadionu. Letošní novinka – šapitó postavené místními pro kulturní účely – zahájí už druhý víkend hudebně. Tentokrát přítomné roztančí DJ Tomáš „Bříza“ Březina v rytmu devadesátek.

Pláže jezera jsou připraveny s novým pískem i sprchami

Areál koupaliště Jezero v Poděbradech letos otevřel s novou kanalizací a trávníky a aktuálně zve k relaxaci u vody na pláže s novým pískem. „Těšit se můžete na 40 tun nového písku na pláži, opravené a natřené lavičky, nově vysázené stromy, ale především na nově vybudované venkovní sprchy. Vaše bezpečí ochrání nový kamerový systém,“ informuje město. Areál je otevřen od 8 do 20 hodin a pokladny v závislosti na počasí. Dospělý zaplatí při vstupu 50 korun, děti a důchodci nad 65 let 30 korun. Rodinné vstupné za 120 korun platí pro rodiče a tři děti do 15 let.