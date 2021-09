Výtěžkem z Hrusického dobroběhu podpoří Hospic Dobrého Pastýře

Kdy: 25. září, 8:00

Kde: Hrusice

Za kolik: 300/400 korun



Hospicu Dobrého Pastýře v Čerčanech poputuje letos výtěžek z benefičního Hrusického dobroběhu, který se uskuteční v sobotu. Start a cíl jsou na fotbalovém hřišti v Hrusicích, závodníci poběží malebným krajem Josefa Lady. Registrovat se lze od osmé hodiny. Dětský okruh startuje v deset hodin, hlavní závod o délkách pět a dvanáct kilometrů (přes Turkovice, Lensedly, Hrušov) pak v poledne. Startovné pro dospělé je 300 korun v předprodeji, 400 na místě. Děti běží zdarma. Na místě zahraje kapela Amatéři J. Skály.

Bugs Bunny se vrací na plátna kin a přináší Nový začátek

Kdy: 25. září, 17:00

Kde: Benešov

Za kolik: 120 korun

Benešovské kino promítne v sobotu pro děti Space Jam: Nový začátek. Když jsou LeBron a jeho syn Dom uvězněni v digitálním prostoru, musí je LeBron dostat domů, do bezpečí tím, že povede družstvo notoricky nedisciplinovaných Looney Tunes k vítězství nad digitalizovanými šampiony. Zápas take prověří LeBronovo pouto se svým synem a osvětlí sílu být sám sebou. Vstupné 120 korun.

Kateřina Ševidová zazpívá v Sázavě

Kdy: 24. září, 18:30

Kde: Společenský dům, Sázava

Za kolik: 130 korun

Společenský dům Sázava bude v pátek hostit benešovskou zpěvačku Kateřinu Ševidovou. Kateřina v současnosti spolupracuje s profesorkou Hanou Peckovou. Věnuje se nejen sólové koncertní činnosti v projektech “Nejkrásnější muzikálové melodie“, “Nejkrásnější filmové melodie“ a “70 let v písních“, popularizuje hudbu na oblíbených výchovných koncertech pro žáky mateřských, základních a středních škol, ale je také frontmankou populární středočeské skupiny Profil. Můžete ji také slyšet jako Anni – Frid v revivalové skupině ABBA Girls.V roce 2015 zvítězila ve čtenářské anketě Benešovského Deníku v kategorii zpěvačka a je držitelkou ceny Benešovský Otík 2015. V roce 2016 debutovala autorským CD „Proč mám se ptát“. Prvního října vydává druhé CD s názvem „Tak to jsem já“.

BEROUNSKO

Na Točníku bude slavnostně odhalena socha Václava IV.

Kdy: 25. září, 14:00

Kde: Točník



Hrad Točník nechal v letech 1395 až 1398 vystavět král Václav IV. jako náhradu za již nepohodlný Žebrák. Tento hrad měl velmi rád, a tak na něm také dosti často pobýval. A právě na Točníku bude v sobotu slavnostně odhalena Václavova socha. Své místo najde v Královském paláci. Jedná se o sochu z dílny Jiřího Vydry, který aktuálně v prostorách hradu vystavuje. Slavnostní odhalení doprovodí svým slovem Vladimír Lažanský, zazní také šansony z Paříže v podání Aničky Dokoupilové. Výstava Jiřího Vydry je přístupná v Královském paláci od 24. 7. až do konce října. „Splnil se mi můj dětský sen. Na Točníku jsem byl poprvé v 7 letech a vždycky jsem ho obdivoval,“ říká Jiří Vydra, kterého k výstavě vybídl již na jaře kastelán hradu. „Měl jsem čas se připravit, vytvořil jsem panoramatická plátna a jsem moc rád, že se mi po 67 letech od první návštěvy hradu poštěstilo tady vystavovat,“ doplňuje Jiří Vydra.

Legendární dvojice Spejbl a Hurvínek pobaví Berounské

Kdy: 26. září, 11:00

Kde: Kulturní dům Plzeňka, Beroun

Za kolik: 250 korun

Divadlo Spejbla a Hurvínka poprvé v Berouně s představením pro děti. Asi hodinové divadelní představení určené pro děti od 4 let budou moci zájemci sledovat od 11 hodin v prostorách Kulturního domu Plzeňka. „Kam se to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek trochu nastydl, Mánička mu předčítala z pohádkové knížky, a už to celé začalo. Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin, kde vládla protivná princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili rozkoukat, a už jim uvěznila Žeryčka! Jak si s tím oba poradili, uvidíte,“ uvedli k představení pořadatelé.

Hostomická kachna je tu! Kdo se ukáže jako nejlepší kuchař?

Kdy: 25. září, 13:00

Kde: Náměstí, Hostomice



Hostomické náměstí před hasičskou zbrojnicí bude v sobotu patřit posezení s dechovkou Strašická pohodovka a kulinářské soutěži Hostomická kachna. „Podmínkou soutěže je připravit jedno klasické menu. Upečené celé kachny s různými druhy knedlíků, nebo jejich kombinací v počtu 6 kusů se zelím bílým, červeným nebo jejich kombinací,“ uvedli organizátoři. Přihlásit se lze na číslech 606 417 633 nebo 606 135 709.

Tématem ve hvězdárně bude čas

Kdy: 24. září, 18:00

Kde: Hvězdárna Žebrák



Hvězdárna Žebrák pořádá ve svých prostorách Noc vědců. „V roce 2021 je tématem Noci vědců čas. A tak vás v našem vyprávění zavedeme do historie vesmíru i české astronomie,“ uvedla hvězdárna. Její program bude možné navštívit v době od 18 do 22 hodin.

BOLESLAVSKO

Kutilové mají v Pluhárně otevřeno

Kdy: 25.–26. září

Kde: Pluhárna, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma

Víkend bude v industriální hale Pluhárna patřit kutilům. Celotýdenní akci Fab Lab aneb Otevřená dílna zakončí přehlídka inovátorů a vynálezců Maker Faire Mladá Boleslav. Již třetí ročník této akce bude nabitý interaktivními expozicemi a zábavnými workshopy. Návštěvníci se tak mohou těšit na velkolepou ukázku technologických vychytávek všeho druhu, originálního designu nebo třeba tradičních i moderních řemesel. Mezi exponáty bude například 3D tisk hudebních nástrojů z plastu, systém Tangle, který vytváří světelné efekty a animace, stavba kuličodráhy, vůz poháněný vlastní parou, čtyřnohý robot a mnoho dalších.

Na Hrnčířský dvůr zavítá babí léto

Kdy: 24.–26. září

Kde: Zvířetice

Za kolik: 75/50 korun

Babí léto na Hrnčířském dvoře, tak se jmenuje akce, která návštěvníky pozve do zvířetického kreativního centra. Zde pro ně budou připraveny výstava hub a mykologická poradna, výstava jiřin, chryzantém a podzimních plodů, lovecké trofeje, výstava drobného zvířectva, tematický fotoateliér, hodně keramiky a porcelánu a v neděli také vystoupení Baráčníků z Malé Bělé.

Běžci pomohou se vzděláváním dětí a mladých lidí

Kdy: Do 27. září

Kde: Mladá Boleslav

Za kolik: Startovné 180 korun

Po čtrnáct dní mohou milovníci sportu pomoci dobré věci s ŠAVŠ Run 2021. Výtěžek prvního charitativního běhu, který pořádá Škoda Auto Vysoká škola bude použit na vzdělávání dětí a mladých lidí se sociálním či zdravotním znevýhodněním. Registrovat se je možné na webu myteporazime.cz. Cílem běhu je nasbírat co největší množství kilometrů v kategoriích běžec, junior, canicrossař a výzva pro týmy. Své výsledky je možné změřit jakoukoli sportovní či fitness aplikací nebo pomocí chytrých hodinek. Ve čtvrtek 30. září se uskuteční v mladoboleslavském areálu Pluhárny slavnostní vyhlášení výsledků spolu s doprovodnou sportovně edukativní akcí.

Vostrov bude patřit sportovcům

Kdy: 25. září, 12:00

Kde: Mnichovo Hradiště

Za kolik: 200/150 korun

Odpoledne plné her se v sobotu chystá v open air klubu Vostrov. Milovníci sportu se mohou těšit na nohejbal, stolní fotbal i ping pong. Do nohejbalového a fotbálkového turnaje se mohou přihlašovat dvojice, pro něž je startovné 200 korun za tým. Ping pong pak budou hrát jednotlivci, kteří za start v turnaji zaplatí 150 korun. Vítězové jednotlivých soutěží získají sud piva, ceny jsou připraveny i pro soutěžící umístěné druhém a třetím místě. Zajištěno bude také občerstvení a hudební doprovod, večer se mohou návštěvníci těšit na posezení u ohně.

Na scestí se sejdou kapely Isara a Ve čtvrtek v pět

Kdy: 24. září, 19:30

Kde: Mladá Boleslav

Za kolik: 160/80 korun

Tradiční koncerty Na scestí kapely Isara jsou zpět. Tentokrát si v mladoboleslavském Domě kultury spolu spořádající Isarou zahraje kapela Ve čtvrtek v pět. „V této kapele se potkali ti správní pohodáři a z každého jejich vystoupení, které jsme na festivalech měli možnost vidět, bylo znát, že muzika a diváci jsou pro ně prostě jedna velká radost,“ popisují organizátoři hostující kapelu. V pauzách na nazvučení opět proběhne aukce raritních předmětů od účinkujících a výtěžek bude poukázán na konto AD Centra pro výzkum a léčbu Alzheimerovy choroby.

KLADENSKO

Rožnění uherského býka provoní náměstí, dorazí i Adam Ondra

Kdy: 24.–26. září

Kde: Slaný

Masarykovo náměstí ožije o víkendu trojlístkem spojených událostí. Jedná se o tradiční Rožnění uherského býka, Mezinárodní mistrovství v boulderingu a vyhlášení ankety nejúspěšnějšího slánského sportovce desetiletí. Páteční program bude patřit kvalifikaci v boulderingu, kde se kromě ostatní lezecké špičky představí i Adam Ondra. Následně bude vyhlášena již zmiňovaná anketa o sportovce desetiletí. „Sobotní program bude ve známém spojení rožnění býka a přehlídky mistrů v lezení na umělé stěně,“ uvedli organizátoři. Připraven bude doprovodný program pro děti a hudební koncerty. Neděle pak opět bude patřit boulderingu, tentokrát mladým lezcům.

Turisté se opět vydají Do Žiliny bez pasu, připraveny jsou tři trasy

Kdy:25. září, 9:00

Kde: Žilina



Poslední zářijová sobota bude v Žilině patřit tradičnímu turistickému pochodu s názvem Do Žiliny bez pasu. Startovat se bude jako obvykle od žilinské sokolovny, tedy Penzionu Žilina. Na registraci a start je vyčleněna doba od 9 do 10.30 hodin, přičemž účastníci si budou moci zvolit, na kterou z trojice tras se vydají. Připraveny budou cesty dlouhé 8, 13 a 16 kilometrů. Mapku okolí obdrží účastníci na startu. Prémií za úspěšné absolvování pochodu bude drobné občerstvení a pro děti také cílový bonus. Pochod se jde za každého počasí, a to na vlastní nebezpečí každého z účastníků.

Buštěhradští oslaví příchod podzimu, čeká je bohatý program

Kdy: 23.–26. září

Kde: Buštěhrad



Podzimní slavnosti se uskuteční v areálu farmářských trhů v Buštěhradu, a to od čtvrtka do neděle. U příležitosti podzimní slavnosti budou dětem k dispozici lunaparky Wertheim nebo víkendový dětský program. Po celou dobu budou pro veřejnost připraveny farmářské trhy, grilování, ochutnávky vín, burčáku, piva, ukázky řemeslných prací, hasičského sboru. V sobotu se pak lidé mohou těšit na ohňostroj a výstavu aut.

Slánští budou v sobotu vzpomínat na mobilizaci, uctí památku hrdinů

Kdy: 25. září, 10:00

Kde: Slaný



Altán v lesoparku Háje ve Slaném bude v sobotu místem, kde se uskuteční akce pojmenovaná Pocta mobilisaci 1938. „Společnost patriotů Slaného Vás povolává k uctění památky hrdinů,jež byli odhodláni bránit svou vlast. Mobilizace byla vyhlášena 23. září 1938 ve 22.20 hodin. Za 24 hodin byly u většiny vojenských útvarů prezentovány tři čtvrtiny povolaných záložáků… Uctěme společně památku těch, co byli připraveni se bránit a nebylo jim to umožněno,“ uvedla Společnost patriotů Slaného. Připraven bude mobilizační pětiboj pro děti, výstava mobilizace 1938 a opevnění na slánském úseku Pražské čáry, vystoupení Consortium Camerale Slanense, výdej guláše vařeného v polní kuchyni nebo večerní koncert skupiny Refreš. Občerstvení zajišťuje restaurace Na Střelně.

KOLÍNSKO

Blešák na vzduchu je tu pro vás letos naposledy

Kdy: 25. září, 9:30

Kde: Komenského park, Kolín

Za kolik: Zdarma

V Komenského parku se setkají ti, kteří chtějí prodat své nepotřebné věci a ti, kdo přijdou nakoupit, ulovit nebo jen pokoukat. Pod heslem „Dejte nepotřebným věcem další šanci“ se nadšenci pro "blešení" setkají už po osmnácté. Dobrou atmosféru podpoří občerstvení od Bistro U Stapu, Kofíkolka a výběrová káva od Církve Kolín.

Vydejte se na Syslí louku

Kdy: 25. září, 7:45

Kde: Nádraží Kolín

Klub českých turistů Lokomotiva Kolín pořádá pochod s názvem Syslí louka. V sobotu vyrazíte v 7.45 vlakem do Mladé Boleslavi, odkud všichni společně vyrazí na Radouč. Trasa měří 8 kilometrů.

Milovníci dobrého pití, je tu pro vás Vinný košt

Kdy: 26. září, 10:00

Kde: Karlovo náměstí, Kolín

Za kolik: Vstup zdarma, nalévá se pouze do festivalové sklenice za 100 korun nebo do vlastní se samolepkou za 60 korun

Kolínské Karlovo náměstí v Kolíně se promění na místo, kde se uskuteční degustační festival chutí a vín. Čeká vás prezentace českých a moravských vinařství, pravé italské prosecco, zóna street food, hudební program po celý den, soutěže o ceny a zajímavý program pro děti.

Řepánkovy slavnosti se konají již popatnácté

Kdy: 25 a 26. září

Kde: Kolínská řepařská drážka

Jsou tu další oblíbené Řepánkovy slavnosti. Vlaky budou taženy parní lokomotivou s pravidelným odjezdem v 9:45, 11:00, 12:15, 13:30, 14:45 a 16:00 hodin. V prodeji budou po celý víkend tradiční řepánky, sladké kynuté buchty plněné cukrovou řepou a mákem. V sobotu zahraje hrát kapela Trampoty, občerstvení naleznete ve stanici Kolín-Sendražice a ve stanici Býchory, kde bude navíc připravený skákací hrad, dětské prolézačky a další atrakce. Podrobné informace na webu www.reparskadrazka.cz.

KUTNOHORSKO

Prohlédněte si v muzeu výstavu modelů zemědělských strojů

Kdy: Do 31. října

Kde: Čáslav



Ještě do konce října si můžete prohlédnout v Muzeu zemědělské techniky Čáslav výstavu modelů strojů, které konstruoval zemědělskýbuditel a významný český hospodář František Horský. Letos uplynulo od jeho narození 220 let. Expozici tematicky doplňují skutečné Horského strojevybrané z podsbírky Rostlinná výroba 2. Pro všechny zájemce jsou k dispozici listáře s doplňujícími informacemi o jednotlivých předmětech a jeho další činnosti.

Hopkající králíky můžete podpořit na devátém mistrovství republiky

Kdy: 25. září, 9:00

Kde: Kutná Hora

Za kolik: 100/50 korun

Všichni příznivci králíků si opět přijdou na své na devátém Mistrovství České republiky v králičím hopu, které se uskuteční ve Sportovní hale Klimeška v Kutné Hoře. Přijďte a podpořte výkony ušatých závodníků v jejich mistrovských výkonech. Svou kondici předvede závodnická elita z celé České republiky. Mistrovství se mohou zúčastnit jen závodní dvojice, které získaly kvalifikace pro tento závod, a proto se jedná o nejprestižnější událost celé hopácké sezony. Základní vstupné pro dospělého je 100 korun, dítě to má za polovinu. Akci pořádá Klub králičího hopu.

Pořádají festival uměleckých dílen Piccoli

Kdy: 25. září, 10:00

Kde: GASK Kutná Hora

Za kolik: 60/80 korun

Nadace Collegium Marianum pořádá v Jezuitské koleji Galerie Středočeského kraje Kutná Hora tvořivý festival uměleckých dílen Piccoli, které propojují rozličné hudební styly a výtvarné umění. V dílnách budete neotřelým způsobem mísit styly lidové, středověké, renesanční a barokní hudby s novým uměním. Umělecké disciplíny jsou přístupné dětem i jejich hravým (pra)rodičům. Předchozí hudební zkušenost není třeba, dílny vedou zkušení hudební lektoři. Podrobné informace o programu na www.collegiumdetem.cz.

MĚLNICKO

Zelčín zakončí sezónu stylově s Tomášem Klusem a Láskou

Kdy: 25. září, 14:00

Kde: Zoopark Zelčín

Za kolik:490/250 korun

Zoopark Zelčín si na sobotu připravil zábavný program pro děti každého věku, malování na obličej, hry a soutěže. Večer pak akci zakončí koncert dvou oblíbených písničkářů. V 18 hodin na velkém pódiu před Hostincem u Bedřicha odstartuje svůj koncert Láska a po něm v 19.00 h přijde na řadu Tomáš Klus. Během odpoledne se návštěvníci mohou těšit na program pro děti s hravým a interaktivním představením Lumpína a Dráček nebo tvořivou zábavou s nafukovacími balonky Balónky od Adélky. Samozřejmostí bude možnost návštěvy zvířátek v zooparku a využití dalších služeb, jako je zapůjčení sportovního náčiní.

Světové dobroty, víno i káva se sejdou na kralupském náměstí

Kdy: 25. září

Kde: Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Již 4. podzimní Street Food Festival Kralupy se odehraje na Palackého náměstí a nabídne celosvětovou kuchyni, sladké i slané dobroty, výběrovou kávu, kralupské pivo a doprovodný program. Pro návštěvníky bude připravena rolovaná zmrzlina, hamburgery, belgické hranolky, italské dobroty a víno, indonéské jídlo, makronky, bramloše a mnohé další pochutiny. Odpoledne přijde na řadu i živé vystoupení Vocal Band Markéty Aptové.

Noc vědců se podívá na zub času

Kdy: 24. září, 17:00

Kde: Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Dvořákovo gymnázium se stane dějištěm několika akcí pod patronátem Noci vědců. Tato akce oživuje v jeden večer stovky vědeckých budov po celé republice. Letos budou vědci zkoumat čas. Gymnázium v Kralupech pozve na workshopy Hodiny v 3D tisku, Zpátky časem v okolí Kralup, Výroba přesýpacích a papírových hodin a hodin z perníku, soutěžní a hravé bloky Jak dlouho trvá…, Historie měření času či Časohrátky VR, komentovanou ukázku Vlastnosti kyvadel, výstavu z tvorby studentů, koncert studentů Dvořákova gymnázia nebo přednášky Cestování v čase a Jak zkrotit čas.

NYMBURSKO

Vinobraní nabídne ochutnávku různých vín

Kdy: 23.–26. září

Kde: Zahradnictví Parkon, Libice nad Cidlinou

Zahradnictví Parkon v Libici nad Cidlinou pořádá tradiční Svatováclavské vinobraní. Od čtvrtka do neděle zde mohou návštěvníci degustovat celou řadu bílých a červených vín z jižní Moravy. A nebude chybět oblíbený burčák. Pořadatelé také připravují výstavu hroznů a podzimních rostlin včetně květin.

Poděbrady opět ožijí Dnem srdce

Kdy: 25. září, 13:30

Kde: Lázně Poděbrady

Lázně Poděbrady pořádají třetí ročník charitativní a edukační akce v oblasti prevence kardiovaskulárních chorob v rámci Světového dne srdce. Akce začíná v sobotu na letním pódiu Lázeňské kolonády. Po slavnostním zahájení se uskuteční několik koncertů, dojde k předání Ceny za za celoživotní zásluhy v oblasti kardiologie a kardiochirurgie. Program slibuje pochod účastníků v červených tričkách s logem akce lázeňským parkem. Hudební program vyvrcholí v 16.35 vystoupením zpěvačky Jitky Zelenkové za doprovodu kapely Boom Band Jiřího Dvořáka. O hodinu později proběhne v Galerii Ludvíka Kuby komentovaná prohlídka výstavy Universum s Adamem Kašparem.

Slavnosti podzimu na Huslíku

Kdy: 24.–25. září, 15:00

Kde: Ekocentrum Huslík

Ekocentrum Huslík připravilo na pátek a sobotu celou řadu zajímavých aktivit, vše pod názvem Slavnosti podzimu. V pátek od 15 hodin bude na programu moštování jablek. Zájemci si mohou přivézt nasbíraná jablka a vlastní nádoby, v centru se z nich vyrobí mošt. V 16 hodin nabídne Jakub Vaněk přednášku Jak na novou výsadbu, pojednávající o tom jak správně sázet stromy na podzim. V sobotu od 9 hodin se historička Jana Hrabětová ve svém vyprávění zaměří na legendárního ovocnáře Jana Rösslera a staré odrůdy ovocných stromů na Poděbradsku. Program pak pokračuje různými nápady na zpracování ovoce a zajímavostmi o životě včel. Vše s nabídkou regionálních produktů. Pořadatelé připraví aktivity pro děti. Podrobnosti na webových stránkách centra.

Jak žily babičky, ukáže výstava

Kdy: Do 29. října

Kde: Muzeum klasického knihařství, Rožďalovice

Za kolik: 80/50 korun

Muzeum klasického knihařství prodloužilo výstavu Z domácnosti našich babiček. Návštěvníci se dozví, jak ženy dříve žily, co vařily, co používaly doma a jak se oblékaly nebo také co četly. Výstava se skládá ze zajímavých připomínek starých dob. Kromě ní je k vidění stálá expozice knihařství a knihařská dílna.

PŘÍBRAMSKO

Ulovte si na slavnosti zážitky

Kdy: 25. září, 10:00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: Zdarma

Tradiční Myslivecko-rybářská slavnost spojená s výlovem Sadoňského rybníka se v Rožmitále pod Třemšínem uskuteční v sobotu 25. září. Po výlovu následuje myslivecké troubení, soutěže pro děti, ukázky práce sokolníka a výcviku loveckých psů, prodej rybích a zvěřinových specialit, klobás a sladkého pečiva, na břehu rybníka se budou prodávat živé ryby, chybět nebude prezentace produktů a práce našich včelařů, ukázky rybářsko-mysliveckých tradic a svoji práci představí také chovatelé, kteří zvou na výstavu drobného zvířectva. K pohodové atmosféře zahraje dechový orchestr Rožmitálská Venkovanka.

Užijte si příbramský Letňák fest

Kdy: 25. září, 14:00

Kde: Letní kino, Příbram

Za kolik: Do 17:00 vstup zdarma, pak 250/300 korun

V Letním kině Příbram se v sobotu uskuteční 1. ročník multižánrového festivalu s názvem Letňák Fest Příbram. Dorazí žánrový mix a to nejlepší z českého punku, ska, rocku a hip-hopu. Akce bude rozloučením s letní sezonou a bude pravidelnou akcí, která se v tomto prostoru bude konat. Pořadatelem akce je město Příbram a součástí akce bude také podpora postižených obcí na Moravě ve spolupráci s Charitou Příbram. Na menší stage u Bistra SeZaM vystoupí mladé kapely z Příbrami.

Pražské kytarové kvarteto zahraje v příbramském divadle

Kdy: 25. září, 19:00

Kde: Divadlo A. Dvořáka, Příbram

Na Velké scéně příbramského divadla zahraje v sobotu 25. září Pražské kytarové kvarteto. Kvarteto pravidelně vystupuje na významných hudebních festivalech (Pražské jaro, Paříž, Tel Aviv, Miami, Kuvajt) a koncertovalo ve většině zemí Evropy, v USA a na Středním východě. Zdrojem repertoáru tohoto uskupení jsou vlastní transkripce skladeb různých světových hudebních skladatelů z různých stylových období.

RAKOVNICKO

Svatováclavský výlov čeká rybník Závlaha, nové rybáře zase pasování

Kdy: 25. září, 6:30

Kde: Čistá u Rakovníka

Svatováclavský výlov rybníka Závlaha 1 mají na programu čistečtí rybáři už tuto sobotu. Do zátahu půjdou v 6.30 hodin. „Výlov rybníka musí proběhnou z důvodu šetrného zacházení s rybami v ranních hodinách. Prosíme o respektování platných hygienických pravidel a vzájemnou ohleduplnost,“ uvedli místní rybáři. Ti chystají kromě samotného výlovu také prodej čerstvých ryb, pasování mladých rybářů nebo prodej různých rybích specialit. Lidé si budou moci pochutnat na pečeném kapřím mase, rybí polévce nebo uzeném kaprovi.

Halina Pawlowská přiveze svůj nezaměnitelný humor do Pavlíkova

Kdy: 24. září, 19:00

Kde: Galerie Anderle, Pavlíkov

Za kolik: 300 korun

Manuál zralé ženy. Tak se jmenuje zábavný kulturní večer, který si užijí Pavlíkovští v pátek 24. září. Do městyse na Rakovnicku jej přiveze známá bavička a spisovatelka Halina Pawlowská. Lístky v předprodeji jsou za 300 korun, jejich rezervace a nákup na čísle 731 039 676 nebo v Optik do domu (Nádražní ulice v Rakovníku) u pí. Jiráskové. Zájemci si budou moci zakoupit na akci knihu s podpisem.

Přijďte si poslechnout skladby Haydna nebo Mozarta do kostela

Kdy: 25. září, 19:00

Kde: Kostel Všech svatých, Hředle



Koncert barokního souboru Collegium Proprium se odehraje v sobotu v kostele Všech svatých v Hředlích. Uskupení v sestavě Jan Mlynář (flétna), Soňa Kružíková (varhany, cembalo), Jan Kopecký (housle), Martin Janata (viola), Věra Krajčová (violoncello, flétna) a Ivan Lukačina (violoncello) bude hrát od 19 hodin. Na programu jsou skladby Haydna, Mozarta, Myslivečka nebo třeba Medera.

DJ Míla Pelc a Petr Widemann obstarají Svatováclavskou diskotéku

Kdy: 25. září, 20:00

Kde: Nové Strašecí

Za kolik: 150 korun

Svatováclavskou diskotéku si budou moci užít lidé v Novém Strašecí. Místní kulturní centrum se promění v diskotékový taneční parket v sobotu 25. září. První tóny skladeb zazní ve 20 hodin, přičemž hrát k tanci zúčasntěným budou DJ Míla Pelc a Petr Widemann. Rezervace vstupenek je možná na telefonním čísle 313 572 340.