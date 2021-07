Do řemeslné vesničky a zahrad zavítá divadlo pro celou rodinu

KDY: 3. července, 11:00 a 14:30

KDE: Botanicus Ostrá

ZA KOLIK: 99/60 Kč

Co zahraje v historické vesničce pouliční divadélko Studio Dell´Arte? To bude překvapení pro děti i dospělé. Kromě vystoupení pod širým nebem čeká návštěvníky zábava na celý den. Mohou se seznámit s řemesly v místních dílnách i si je sami vyzkoušet, ochutnat dobroty pocházející z místních bylinných zahrad, které si mohou také prohlédnout. Do historie návštěvníky přenese atmosféra oživlé repliky historické vesnice, ve které se ocitnou. Najdou zde mincovnu, pekárnu, kovárnu, tkalcovský stav nebo rýžoviště zlata a mnoho dalšího. V areálu platí vlastní měna groš.

Večery na Starém děkanství jsou filmové i hudební

KDY: 2. července, 21:00

KDE: Staré děkanství Nymburk

Na tahu se ocitnou diváci páteční projekce letního kina s filmem Nightlife: Na tahu. Loňská německá komedie pobaví příběhem barmana, jehož noční život je jedna velká párty do doby, kdy se zamiluje. Sem tam přišel do kontaktu s normálním životem lidí, který vedou přes den. Není na čase to taky zkusit? Vydařené rande a oboustranná zamilovanost tomu nahrává, ale objeví se barmanův chaotický kamarád, který dodá ději jiný směr. Film v českém znění je do 12 let nevhodný. V úterý je na programu kultovní Pulp Fiction a 10. července mezinárodní jazzový večer.

Moravskou atmosféru přinese Jožka Šmukař do Letních lázní

KDY: 3. července, 19:30

KDE: Atrium Letních lázní Poděbrady

ZA KOLIK: 249/200 Kč

V podání známého hudebníka z Moravy Jožky Šmukaře zazní lidové písně V širém poli studánečka, Padá, padá rosenka, Za tú horú vysokú a další. Kdo má chuť si je přijít poslechnout i zazpívat pod širým nebem, nesmí v sobotu chybět v otevřeném prostoru Letních lázní. Zpěvák, který je zároveň vinařem, přijede do Poděbrad se svou cimbálovou kapelou. Vínečko nebude chybět.

Projděte se s Bílou paní lázeňským parkem

KDY: 2. července, 21:00

KDE: Květinové hodiny Poděbrady

ZA KOLIK: Zdarma



Poděbradský divadelní spolek Jiří zve na oblíbenou Historickou vycházku s Bílou paní. Trasa tentokrát povede lázeňským parkem a společníkem laskavé průvodkyně bude další historická postava, zahradní architekt František Janda. V Poděbradech byla totiž na začátku 20. století postavena podle jeho návrhů řada zajímavých objektů. Sraz zájemců bude v pátek 2. července ve 21 hodin u květinových hodin. Další vycházka napříč časem se koná o týden později ve stejnou dobu.

Ochutnejte food festival v Poděbradech

KDY: 3. července, 12:00

KDE: Lázeňský park, Poděbrady

ZA KOLIK: Zdarma

Přijďte v sobotu odpoledne na Seafood & Prosecco festival do Poděbrad. Ochutnat budete moct ty nejlepší krevety, kalamáry, ryby z grilu na dřevěném uhlí a mnoho dalšího. Akce začíná ve 12:00 v Lázeňském parku u Kongresového centra.

Zhlédněte film Služebníci z pohodlí domova

KDY: 4. července, 21:00

KDE: MojeKInoLive.cz

ZA KOLIK: 110 Kč



Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu. Jejich učitelé ze strachu před zrušením kněžského semináře vychovávají bohoslovce do podoby vyhovující komunistické straně. Každý z mladých seminaristů se musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti.