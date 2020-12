Muzeum nabízí zábavu pro děti

Středočeské muzeum Roztoky u Prahy se na podzim těšilo na výstavy a lektorské programy, které se ale vzhledem k situaci konat nemohou. Rozhodlo se proto na svých stránkách muzeum-roztoky.cz nabídnout inspiraci pro vlastní kreativitu z tepla domova. Například chytlavou hru Malajské drápky, při které si cvičíte postřeh a lehce zkrátíte dlouhou chvíli. Děti z celého světa ji hrají více jak 3 000 let a hra má různé názvy. V Itálii Tali, v Koreji Gong-gi, na Filipínách Kudo, v Anglii a USA např. Five Stones Games, nebo Jacks. Malajské drápky Batu jsou vlastně takové malé hakisaky, se kterými si můžete hrát doma.

Další víkendové pozvánky

Diváci nahlédnou do světa umělce jménem Caravaggio

Kino Měšťanské besedy se připojuje k online projekcím v rámci akce Moje kino Live a na neděli 29. listopadu připravilo od 20.30 snímek Caravaggio – duše a krev. Život Michelangela Merisiho, který si podmanil umělecký svět pod jménem Caravaggio, má všechny charakteristiky poutavého příběhu. Nechybí v něm vražda, vypjaté emoce ani nezměrná krása. Jeho talent mu předurčil úspěch, věčný souboj s vnitřními démony mu však nedovolil si ho užívat příliš dlouho. Dokumentární film nabízí jedinečnou příležitost prohlédnout si zblízka svůdný půvab jeho slavných obrazů. Podrobnější informace a vstupenku v ceně 100 korun lze získat na mestanskabeseda.cz.

Muzeum připravilo online výstavu o bytové kultuře socialismu

Regionální muzeum v Kolíně vás naláká na zcela unikátní webovou online výstavu „Socialistický sen – vize a realita“, která rozšiřuje nedávný projekt muzea. Jedna část webové výstavy mapuje období panelové výstavby v Kolíně a podobu tehdejší bytové kultury. Představuje vývoj interiéru v socialistickém Československu a stěžejní obory designu – nábytek, keramika, sklo, plasty, textily, spotřebiče pro domácnost či český fenomén tzv. „domácí umění“. Snahou autorů výstavy je odkrýt anonymitu designérů užitkových předmětů a představit příběhy věcí, které dnes patří mezi designové ikony.

V rámci filmového festivalu uvidí diváci Kate Winslet ve Švadleně

Kate Winslet, známá ze slavného filmového hitu Camerona Titanic, je hlavní hrdinkou filmu Švadlena, kterého online projekci lze zhlédnout do 29. listopadu v rámci festivalu Aussie & Kiwi Film Fest. Krásná, talentovaná a emancipovaná Tilly se po mnoha letech vrací domů do Dungataru, malého městečka uprostřed buše, aby napravila křivdy z minulosti. Její zbraní je šicí stroj a styl. Proč se Tilly potřebuje mstít? Jak si po letech porozumí se svou výstřední matkou? Najde v zapadákově uprostřed buše gentlemana, který by jí byl hoden? Vstupné je 90 korun. Bližší informace na goout.net.

Kladno rozsvítí vánoční strom online, můžete to sledovat živě

Zajímá vás, jakým vánočním stromem se bude pyšnit největší středočeské město, tedy Kladno? Pohádkový vánoční strom splněných přání se rozzáří na místním náměstí Starosty Pavla v sobotu 28. listopadu, a to v 18 hodin. Celý slavnostní akt bude možné sledovat online, přenos lidé naleznou na facebookovém profilu Město Kladno.