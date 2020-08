Emozpěv (indie-beat-folková kapela), February (ostravská post-indie kapela), hip hopoví Prago Union a od 20 hodin Hitfakers. Program uzavře opět ve stylu ska – rock ve 21:40 s již kultovní kapelou Sto zvířat.

Chutě festivalu jídla se budou v sobotu doplňovat s rytmy hudby

Mlsat, cpát se a ochutnávat se bude v sobotu celý den od 10 až do 20 hodin pod širým nebem na nymburské Špičce. Gurmáni i nováčci si užijí mix chutí americké, mexické, asijské, české či středomořské kuchyně, moderní i nemoderní. Pochutiny také čím zapíjet, v nabídce má být víno, pivo z menších pivovarů či domácí cider. Sladké dobroty zase doprovodí chuť výběrové kávy. Již druhý Street Food Festival Nymburk pořádá Nymburské kulturní centrum s TIC Nymburk a dalšími a se Špičkou plnou jídla se skvěle doplňuje hudební festival Přístavní slavnost, který se koná v sobotu od 13 hodin v Parku Pod Hradbami.

Známí šoumeni z pořadu Na Stojáka léčí smíchem v lázních

Trojice stand up bavičů zavítá do lázní. Atrium Letních lázní nabídne v pátek 31. července proceduru smíchu. Zábaly (nebo závaly?) provedou Tomáš Matonoha, Lukáš Pavlásek a Petr Vydra. Pořad Na Stojáka pod širým nebem začne v 19 hodin. Při špatném počasí se přesune do sálu Kongresového centra. Představení není vhodné do 15-ti let. Vstupné je 240 korun.

Zdroj: Deník

Sběratelé historických vozidel se v sobotu nesetkají

Areál fary v Činěvsi se měl v sobotu zaplnit historickými auty a motorkami i jejich fanoušky a majiteli. Setkání sběratelů historických vozidel se ale nakonec neuskuteční, organizátoři jej zrušili.

Nový projekt přenese živé představení na plátno kina

Netradiční, nový zážitek přinese divákům nymburské kino Sokol prostřednictvím projekce online představení v reálném čase v pátek od 21 hodin. Uměleckému formátu se říká „film naživo“ a jde o přenos živého představení na plátna kin. Tentokrát půjde o taneční a akrobatické představení Loseres Cirque Company s názvem Vzduchem na motivy knihy Richarda Bacha „Jonathan Livingston Racek“.

Mineralogická výstava nadcházející víkend končí

Galerie Melantrich Rožďalovice nabízí nadcházející víkend poslední možnost, kdy navštívit výstavu s názvem Drahokamy z našich polí. „Unikátní výstava téměř pěti stovek vybroušených minerálů především z Rožďalovicka, ale i z Poděbradska a Nymburska je uspořádána ze soukromých sbírek 15 regionálních sběratelů,“ uvedl Jiří Rejsek. Výstava je doplněna souborem fotografií Josefa Markse pod názvem Acháty Českého ráje a je otevřena naposledy tuto sobotu a neděli od 10 do 17 hodin. V pondělí se pak více než 500 krásných kamenů nalezených na polích středního Polabí opět vrátí do sbírek 15 regionálních sběratelů.

Otevřou kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovicích

Mimořádnou příležitost mají v sobotu mezi 10. a 14. hodinou zájemci, kteří si budou chtít prohlédnout interiéry kostela svaté Kateřiny Alexandrijské. Novogotická stavba byla vysvěcena 25. listopadu 1907. Spolu s budovou fary a hřbitovem byl kostel vystavěn jako náhrada za zničený farní komplex v obci Mladá, která na začátku minulého století musela ustoupit vojenské základně s cvičištěm a byla srovnána se zemí. Organizátoři prohlídky lákají na zajímavou nástěnnou výzdobu, na které se v letech 1915 a 1916 podíleli váleční zajatci ze zajateckého tábora.