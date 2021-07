Michal Prokop a Framus Five hrají v sobotu v Letních lázních

KDY: 24. července, 19.00

KDE: Atrium Letní lázně, Poděbrady

ZA KOLIK: Od 399 Kč

Blues, rock a soul se slovy známých písní české hudební legendy zazní v lázních pod širým nebem. Zpěvák a hudební skladatel Michal Prokop, osobnost beatové síně slávy, přiveze hity jako Kolej Yesterday, Bitva o Karlův most nebo Blues o spolykaných slovech. S kapelou Framus Five zahrají koncert bez přestávky. Vstupenky jsou k dostání přes GoOut za 399 korun, 499 korun a 599 korun do jednotlivých zón.

Davida Kollera a Buty potkáte už v sobotu na Koutyfestu

KDY: 24. července, 12.00

KDE: Kouty u Poděbrad

ZA KOLIK: 340/390 Kč



Festivalové léto nekončí díky Koutyfestu, který ve sportovním areálu v Koutech u Poděbrad přivítá Davida Kollera a Buty, Vojtaano, Schodiště, Zputnik, Adrian T. Bell, Maniac, Aiko, My Project a Glad for Today. Aby návštěvníci nemuseli řešit dopravu, bude jezdit autobus kyvadlově z nádraží v Poděbradech. Pro samostatně přijíždějící fanoušky bude parkování zdarma. První stovka dorazivších návštěvníků má jedno pivo zdarma. Vstupné 340/390 korun.

Sportovci změří své síly a přispějí na léčbu Dominičky. Přidáte se?

KDY: 24. července, 13.00

KDE: Na Křížovce Kněžice

ZA KOLIK: -

Kněžický sportovní den se letos koná již popáté a jeho účel je také benefiční. Účastnit se mohu děti i dospělí ve dvou disciplínách, běhu a jízdě na kole. Cyklistická trasa závodu měří 11,2 kilometru a děti pojedou poloviční trasu, tedy jen jedno kolo. Běžecký závod bude dlouhý 5,6 kilometru. Prezentace se koná od 13 do 14 hodin a závod odstartuje ve 14.30 hodin. Startovné je 100 korun a celý výtěžek použijí pořádající spolek Colorado a SDH Sloveč na pomoc malé Dominice, která po autonehodě potřebuje léčbu pomocí kmenových buněk. Výsledky vyhlásí v 16 hodin a následuje volná zábava s občerstvením.

Bohuš Matuš zazpívá ve velenickém kostele

KDY: 24. července, 20.00

KDE: Kostel Velenice

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velenicích zve na letní koncert. V sobotu 24. července od 20 hodin se v místním kostele představí populární zpěvák Bohuš Matuš. Hostem večera bude František Čermák. Koncert se uskuteční podle platných epidemiologických opatření. Vstupné je dobrovolné.