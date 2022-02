BENEŠOVSKO

Zapařte si ve Vagonu s kapelou Zdání klame

Kdy: 4. února

Kde: Vagon, Vlašim

Za kolik: -

V baru Vagon Sokolka vystoupí v pátek 4. února od dvacáté první hodiny skupina Zdání klame. Vstup do klobouku, skvělá hudba a občerstvení nebude chybět. Produkce začíná v jednadvacet hodin.

Pro labužníky připravili u Kuželků Hvězdonické vepřové hody

Kdy: 5. ledna, 9:00

Kde: Hostinec U Kuželků, Hvězdonice

Za kolik: -



Jitrnice, jelítka, tlačenka, ovar, vrabci, zabijačkový guláš a další pochutiny pro všechny labužníky budou připraveny na Hvězdonických vepřových hodech v sobotu 5. února od deváté hodiny v Hostinci U Kuželků. Od 14 hodin si můžete vyslechnout akordeon a večer zatancovat při živé hudbě.

Neděli dětem v Sázavě zpříjemní princezna Barbara a příšerka Bogey

Kdy: 6. února, 17:00

Kde: Kino Sázava

Za kolik: 100 korun

Neděli vám v sázavském kulturním domě zpříjemní animovaný příběh Moje krásná příšerka. Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od tatínka krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krále drží v hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako správná rebelka se rozhodne z paláce utéct. V lese narazí na strašidelnou lesní příšeru, ale protože ona se jen tak vylekat nenechá, otočí život Bogeyho vzhůru nohama a začne v lese diktovat svá vlastní pravidla. Bogey se s tím hodně těžko srovnává, vlastně ji i tak trochu nenávidí, ale jak víme, hranice mezi nenávistí a láskou jsou mnohdy hodně tenké.

BEROUNSKO

Legendární Dobytí severního pólu uvidí hosté břežanského hostince

Kdy: 5. února, 19:00

Kde: Břežanský hostinec

Za kolik: 100 korun

Břežanský hostinec bude v sobotu 5. února dějištěm divadelního představení Dobytí severního pólu. Publikum bude moci od 19 hodin zhlédnout hru z repertoáru Divadla Járy Cimrmana, jejíž autory jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, v nastudování Trnovské umělecké společnosti. Vstupné je 100 korun. Veřejnost se může těšit na večer plný zábavy, kterou lidem obstará skupinka českých otužilců. Ti se rozhodnou pro cestu na severní pól, přičemž na ní zažívají řadu útrap, ale také vtipných událostí. Podaří se jim dosáhnout cíle?

Hořovický minifestival nabídne dvě one man show

Kdy: 4. a 5. února, 19:00

Kde: Společenský dům, Hořovice

Za kolik: 200 korun



Uklízečka a Uklízeč. Tak se jmenuje dvojice představení, která bude moci zhlédnout veřejnost v Hořovicích v rámci Divadelního minifestivalu 2022. Jedná se o autorské one man show Marka Šmieda, které se odehrají v místním společenském domě. Za vstupenky na obě představení dají zájemci v předprodeji 200 korun, pakliže chtějí jít jen na jedno představení, zaplatí 150 korun. Na místě pak budou lístky na oba dny k mání za 300 korun, jednodenní pak za 200 korun.

BOLESLAVSKO

Zámek Svijany zve k návštěvě i během zimních měsíců

Kdy: 28. ledna, 17:30

Kde: Zámek, Svijany

Za kolik: 90/50 korun

Zámek Svijany otevírá své brány i mimo zámeckou sezónu. Víkendové prohlídky konající se dvakrát do měsíce pozvou na cestu do historie, architektury a podzemí s expozicemi z doby bronzové, historie zámku a okolí, lázeňství a pivovarnictví nebo podzemí a návštěvou zámecké kaple. Děti si mohou prohlídku užít více, když si ji ozvláštní zámeckým kvízem, za jehož vyplnění obdrží sladkou odměnu.

Zažijte Mimořádnou událost

Kdy: 5. února, 20:00

Kde: Městské kino, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 140 korun



Městské kino v sobotu promítne český film Mimořádná událost. Komedie v režii Jiřího Havelky popisuje skutečnou událost z roku 2019, kdy na železnici strojvedoucímu ujel vlak, když venku manipuloval s porouchanými brzdami. Cestující i strojvůdce si zahrají Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl, Alois Švehlík a Václav Kopta.

Masopust oslaví i ve Bělé

Kdy: 5. února, 14:00

Kde: Masarykovo náměstí, Bělá pod Bezdězem

Za kolik: Zdarma

Masopust zavítá do Bělé. Průvod se vydá z Masarykova náměstí kolem radnice a České brány a poté netradičně ukončí na nádvoří školky, kde se k reji připojí i nejmenší děti, dokonce přijede i Březinka. Hrát bude pan Hašlar a jeho cestovní verze BDO.

Rozsviťte své domovy

Kdy: Do 27. února

Kde: Benátky nad Jizerou

Za kolik: Zdarma



Světýlková paní si pro děti připravila speciální úkol. Po Nových Benátkách je poschováváno 5 dílů hvězdy, kterou musí účastníci hry najít, sestavit a ozdobit. Hotovou hvězdičku si mohou vystavit v okně, aby se na ni mohla Světýlková paní přijít podívat. Mapa je k dispozici na webu města.

Seznamte se s Bigglesem

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Výstava Legenda jménem Biggles instalovaná v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha seznamuje s životním příběhem pilota Jamese Biggleswortha. Tato fiktivní legenda anglických letců je hlavní postavou série knih z leteckého prostředí první i druhé světové války od spisovatele Williama Earla Johnse.

Vydejte se za drahými kameny

Kdy: Do 1. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Muzeum Mladoboleslavska zve na novou expozici určenou všem mineralogům a archeologům s názvem Za drahými kameny do pravěku. Ta návštěvníkům přiblíží přehled drahých kamenů a dalších nerostů používaných v období pravěku na území Českého ráje a Podkrkonoší. Stejně jako v minulosti, kdy byl kámen jedním z nejpodstatnějších materiálů, udržuje si i teď své místo v umění i praktickém životě.

KLADENSKO

Pokochejte se Souzněním

Kdy: Do 20. března

Kde: Galerie Kladenského zámku, Kladno

Za kolik: -

Kladenský výtvarník a pedagog Jan Dinga vystavuje své dílo v Galerii Kladenského zámku, a to až do 20. března. Výstava nese název Souznění. „Krása je na světě proto, aby se jí člověk snažil přiblížit tím, že k ní něco přidá. Vznikla a tak žije dál. Nevědomá květina mezi tisíci květy. Snažím se, aby moje obrazy byly pro diváka neznámým zázrakem,“ uvedl Jan Dinga, jehož výstava byla uspořádána u příležitosti výtvarníkových 70. narozenin. Kladenský zámek je veřejnosti přístupný ve dnech od úterý do pátku, a to v době od 12 do 17 hodin. O víkendu ho může veřejnost navštívit v době od 10 do 17 hodin.

Pastely Miloslava Radoměřského bude možné obdivovat ve vestibulu slánské knihovny

Kdy: 5. února, 12:00

Kde: Knihovna Václava Štecha, Slaný

Za kolik: -



Knihovna Václava Štecha ve Slaném pořádá výstavu obrazů Miloslava Radoměřského s názvem Pastely. Jedná se o výstavu, která se uskuteční u příležitosti osmdesátých narozenin tohoto autora. „Ten se věnuje kresbě suchým pastelem již od dob středoškolského studia. Motivy ze Slaného a jeho blízkého okolí nalézá od roku 197, kdy se do Slaného přestěhoval,“ uvedli na adresu Radoměřského autoři. Vernisáž se uskuteční 5. února ve 12 hodin. Výstava bude ve vestibulu knihovny k vidění do 2. března

Hranice ráje lze vidět na zámku

Kdy: Do 27. února

Kde: Galerie Kladenského zámku, Kladno

Za kolik: -

Galerie Kladenského zámku hostí až do 27. února výstavu Hranice ráje, v rámci které vystavuje své fotografie Jan Pohribný. „Temným i nadějným stránkám civilizace, zániku i zrodu se věnuje tento poslední soubor. Kde je hranice ráje? Potřebujeme pas, abychom ji mohli překročit nebo stačí přesvědčení, že tam bytostně patříme, že stále máme ještě naději, že i po nekonečné řadě hříchů, které jsme od vyhnání spáchali, se tam třeba jednou vrátíme? Fotografie může být docela dobrým nástrojem či snad lépe cestou k sebepoznání i snad sebezlepšení. A má-li se tento svět změnit, máme-li znovu objevit ráj, pak musíme především začít sami u sebe,“ uvedl fotograf.

KOLÍNSKO

Do divadla v pátek dorazí Hrdinové

Kdy: 4. února od 19:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 260/370 korun



Tři váleční veteráni, Gustav, René a Fernand, spolu žijí v domově důchodců. Pravidelně se setkávají na terase, vzpomínají na svou minulost a popichují se, aniž tuší, že největší bitva jejich života je teprve čeká. Trojice se v jednu chvíli rozhodne vzepřít monotónnímu životu "ve výslužbě", a společně si naplánují výpravu na kopec na obzoru, na jehož vrcholu se vítr prohání větvemi topolů… Hrají: P. Kostka, J. Satoranský, M. Vladyka.

Zúčastněte se besedy k 250. výročí úmrtí Marie Terezie Savojské

Kdy: 5. února 15:00

Kde: Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Zdarma



Dvacátého února to bude přesně 250 let od úmrtí Marie Terezie Savojské. Tato statečnáa pokroková žena, která se věnovala charitě a zajímaly ji osudy svých poddaných, byla významná majitelka kosteleckého panství a právě v Kostelci nad Černými lesy, v Muzeu hrnčířství, proběhne v sobotu 5. února od 15 hodin beseda Vladimíra Jakuba Mrvíka o této významné osobě.

Českobrodský Svět promítá filmy po celý víkend

Kdy: 4. až 6. února

Kde: KD Svět, Český Brod

Za kolik: 99/129 korun

Chcete si zpříjemnit víkend u hezkého filmu? Kulturní dům Svět v Českém Brodě nabízí hned tři možnosti. V pátek od 15 hodin rodinnou pohádku Dračí princezna, v sobotu od 19 hodin australský thriller Zlato a v neděli od 15 hodin rodinný dobrodružný film Hranice odvahy.

Užijte si dobrodružství hastrmana Tatrmana

Kdy: 6. února 15:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 60/70 Kč



Hastrman Tarman bydlí v rybníčku na kraji lesa. Tam ho mají všichni rádi, nejvíce však víla Malvína. Jemu to ale nestačí. Chtěl by se stát vodnickým králem a bydlet v rybníku Svět. Vydá se tedy na cestu, která se změní v jedno velké dobrodružství.

Výstava Martina Mainera byla zahájena

Kdy: Do 9. dubna

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: -

V galerii v kolínském divadle začíná výstava Martina Mainera. patří k představitelům generace autorů, kteří se mezi prvními prosadili před polovinou 80. let osvobozující postmoderní malbou, těžící obsahově i formálně z prolínání časových a kulturních rovin. Tato generace svým vzorem ovlivnila tvorbu generace 90. let.

Kolínské kino má o víkendu nabitý program

Kdy: Pátek až neděle

Kde: Kino 99 Kolín

Za kolik: 140/150 korun



Páteční promítání: 17.00 Moonfall (akční sci-fi, USA), 17.30 Tři přání pro Popelku (pohádka, Norsko), 19.30 Mimořádná událost (komedie, ČR), 20.00 Jižní vítr zesiluje 2 (drama, Srbsko).

Sobotní promítání: 14.30 Zpívej 2 (animovaný, USA), 15.00 Do pohádky za zvířátky (animovaný, ČR), 17.00 Přání Ježíškovi (romantická komedie, ČR), 17.30 Velký červený pes Clifford (dobrodružná komedie, USA), 19.30 Mimořádná událost (komedie, ČR), 20.00 Srdce na dlani (komedie, ČR).

Nedělení promítání: 17.00 Srdce na dlani (komedie, ČR), 17.30 Spider-Man: Bez domova (akční, USA), 19.30 Mimořádná událost (komedie, ČR), 20.15 Šťastný nový rok 2 (romantická komedie, Slovensko)

Zasmějte se s Alešem Vyjidákem

Kdy: Do 25. února

Kde: Knihovna, Kolín

Za kolik: Zdarma

Výstava kreslených vtipů Aleše Vyjidáka s názvem Ze života lidí je součástí tradičního cyklu novoročních výstav kresleného humoru v kolínské knihovně pod názvem Do nového roku zvesela.

Vydejte se s Ludmilou Padrtovou Krajinou k abstrakci

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Regionální muzeum Kolín - Červinkovský dům

Za kolik: 25/50 korun



Ludmila Padrtová (1931–2016) vytvářela abstraktní kompozice od poloviny padesátých let. Tehdy byla veřejnosti utajená, a je málo známá dodnes - přestože byla s Vladimírem Boudníkem první, kdo se abstrakci v Československu věnoval v době, kdy nesměla být vytvářena a už vůbec ne vystavována. Přitom byla v abstrakci zralejší než Boudník. Vzhledem k tomu, že její inspirace pocházela především z přírody, pracovala s barvou, která byla v tehdejší době mladými výtvarníky zavrhována. Kromě děl z padesátých let budou na výstavě prezentovány fotografie z osmdesátých let, ale také kresby, koláže a malby z posledních let jejího života.

KUTNOHORSKO

V čáslavském kině vás čeká mimořádná událost

Kdy: 4. a 5. února

Kde: Kino, Čáslav

Za kolik: 140 korun

Mimořádné události bude patřit čáslavské kino v pátek a sobotu 4. a 5. února od 20 hodin. Malebnou českou krajinou projíždí motoráček, který se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby poruchu napravil. Vlak stojící v mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do výchozí stanice a vyděšenému Milošovi nezbývá než se poklusem vydat za ním. Cestující ocení, že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem. Protestují a dožadují se informací. Kabina strojvedoucího je neprodyšně uzavřená a nikdo se zpoza dveří neozývá. Mezi cestujícími se šíří první ataky paniky– že by to byl únos, pomsta nebo naprosté selhání systému?

Šípková Růženka zavítá do kutnohorského divadla

Kdy: 6. února, 15:00

Kde: Tylovo divadlo, Kutná Hora

Za kolik: 100 korun



Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila zavítá 6. února do Tylova divadla v Kutné Hoře, aby místní malé diváky jeho členové pobavilo hrou Šípková Růženka. Děti se prostřednictvím Evy Hruškové a Zdeňka Rohlíčka podívají na ples, děvčátka si zahrají na sudičky, všichni společně pomohou hodnému zahradníkovi, aby přemohl stoletý spánek i nebezpečné trní. Kouzelné loutky stvořila Šárka Váchová, autorka mnoha večerníčků a pořadu Kostičky. Pohádka je plná písniček Jaromíra Klempíře.

Připomeňte si Babičku Boženy Němcové na výstavě v Tylově domě

Kdy: do 27. května

Kde: Tylův dům, Kutná Hora

Za kolik: -

Až kolem osmdesáti různých českých vydání Babičky a její malebných ilustrací mohou obdivovat návštěvníci Tylova domu v Kutné Hoře na výstavě Božena Němcová – Babička. Ale nejen to. Spisovatelku připomenou i další předměty, které se k ní osobně vztahovaly – například modlitební kniha z roku 1810, která patřila autorčině babičce nebo hrneček s podšálkem Josefa Němce. Mezi vystavenými knihami je k vidění také ta z roku 1862, kterou Božena Němcová věnovala svému lékaři den před svou smrtí. Výstava je veřejnosti přístupná až do 27. května.

MĚLNICKO

Na co můžete zajít do kina tentokrát?

Kdy: 4.–6. února

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 130/140 korun

Víkendový program v kralupském kině Vltava přinese dokument, komedii, pohádku nebo animovaný rodinný film. V pátek se diváci mohou těšit na novou českou romantickou komedii Srdce na dlani (17:00) a na dokumentární snímek o fragmentované finské společnosti čelící migrační krizi Bod varu (20:00). Sobotní program nabídne norskou verzi české klasické pohádky Tři přání pro Popelku (14:30), sci-fi film Moonfall (17:00), ve kterém je Měsíc vychýlen ze své dráhy, a nakonec i českou komedii Mimořádná událost (20:00) popisující skutečnou příhodu. Neděle pak bude patřit opět filmům Moonfall(17:00) a Mimořádná událost (20:00) a pro děti kino nabídne animovaný snímek Moje krásná příšerka (14:30).

Starou mydlárnu zaplní písničkáři

Kdy: 4. února, 20:00

Kde: Stará Mydlárna, Mělník

Za kolik: Zdarma



Už počtvrté se v mydlárně koná Open mic večer Pojď dál a pívej. Předem objednaní písničkáři a autoři vlastní tvorby předvedou v 15minutových výstupech to nejlepší ze svých písní a básní. Jednu svou píseň či báseň může předvést atké kdokoli z publika. Mezi přihlášenými jsou Elka Mája, Erdela Teriérová, Jiný člověk a Tydwa, Ukulele Jack, Petr Mašín, Libor Bradáček, Šunďák, Pavel Rác a Jirka Šámal.

NYMBURSKO

Projděte se Uličkou přízraků s Bradleyem Cooperem

Kdy: 4. února, 19:00

Kde: Zámecký biograf, Poděbrady

Za kolik: 130 korun

Zámecký biograf pozve na kriminální drama Ulička přízraků. To bylo natočeno podle stejnojmenné knižní předlohy Williama Lindsay Greshama. V thrilleru se představuje Bradley Cooper jako mladý ambiciózní umělec s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvoleným slovům. Ten se spojí s psychiatričkou, která je však mnohem nebezpečnější než on sám. Natáčení začalo v lednu 2020, již v březnu téhož roku muselo být kvůli pandemii pozastaveno. Opětovně obnoveno bylo v září 2020. V dalších rolích diváci uvidí Willema Dafoea, Rooney Mara, Toni Collete nebo Rona Perlmana.

Výstava bude výrazná a plná barev

Kdy: 5. února, 16:00

Kde: Galerie Ludvíka Kuby, Poděbrady

Za kolik: -



Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady nabídne výběr ze současné umělecké tvorby graffiti writera, designéra a výtvarníka Tomáše Junkera, který má umělecké jméno Pauser. Výstava seznámí návštěvníky galerie s malířovou aktuální tvorbou. K vidění budou malby ve výrazném stylu plném barev, geometrických tvarů a skrytých symbolů. Slavnostní zahájení výstavy Pauser „Arcade“, za účasti autora, se uskuteční v sobotu 5. února v 16 hodin a vstup je zdarma. Při vernisáží promluví Vojtěch Odcházel a Romana Junkerová, o hudební doprovod se postará Dj Geno a Lil Bro. Výstava potrvá až do 27. dubna.

Zabijačkové hody lákají na oblíbené dobroty

Kdy: 5. února, 9:00

Kde: Terasa před Kongresovým sálem Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Za kolik: Zdarma

Milovníci zabijačkových pochoutek se mohou těšit na Zabijačkové hody, které se uskuteční v sobotu na terase před Kongresovým sálem Lázeňská kolonáda. Pochutnat si bude možné na zabijačkovém gulášku, jitrnicích, jelítkách, ovaru, tlačence, černé polévce nebo škvarkové pomazánce.Vše zapijí čepovaným pivem. Ani o sladké nebude nouze, v nabídce budou domácí koláče a buchty. Jedinečnou atmosféru zabijačky doplní harmonikář. Vstupné se neplatí. Jídla bude možné odnést s sebou.

Zámek otevírá brány i v zimě

Kdy: Od 29. ledna

Kde: Zámek Veltrusy

Za kolik: 120/150 korun



Státní zámek Veltrusy nabízí od soboty víkendové prohlídky Laboratoria a okruhu Aristokracie: Začátek konce. V Laboratoriu návštěvníci získávají příležitost nahlédnout pod pokličku běžného provozu zámku, seznámit se s historií jeho obnovy od povodní 2002 a vyzkoušet si práci badatele, archeologa i restaurátora. Vzdělávací okruh Aristokracie: začátek konce nabízí pohled do života a osudů posledních majitelů veltruského panství. Byli jimi Karel a Livie Chotkovi, které sem jako své dědice pozval v roce 1921 hrabě Arnošt Chotek, poslední člen veltruské linie rodu. V těchto autentických prostorech se na konkrétních příkladech hrabat Chotků návštěvníci šířeji seznámí se šlechtickým prostředím, rolí šlechty ve státní správě a jejím životním stylem.

Výstava zavede prostřednictvím obrazů do Poděbrad a Polabí

Kdy: Do 28. února

Kde: Infocentrum Poděbrady

Za kolik: -

Infocentrum Poděbrady zve v lednu a únoru na první výstavu roku 2022. Ta v místní malé galerii představí obrazy paní PhDr. Jany Hrabětové historičky, etnografky a vedoucí skanzenu v Přerově nad Labem na motivy středního Polabí a to zejména Poděbrad. Předlohou olejomaleb jsou diapozitivy staré přes padesát let uložené ve fotoarchivu Polabského muzea.

PŘÍBRAMSKO

Odhalte pravdu s dokumentem Svědectví v rožmitálském kině

Kdy: 5. února, 19:30

Kde: Kino, Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: Vstupné dobrovolné

V rožmitálském kině začne v sobotu 5. února od 19.30 hodin promítání českého dokumentu Svědectví, který odhaluje pravdu, kterou živočišný průmysl úmyslně tají. Diváci díky němu proniknou za ostnaté ploty a vysoké zdi českých velkochovů a zjistí, jaký je skutečný život zvířat, která jsou degradována na zboží a nesmyslně trpí. Vstupné na promítání je dobrovolné, návštěvníci budou moci ochutnat vegetariánská jídla a udělat si spolu s organizátory názor na základě reálných záběrů z desítek chovů po celé České republice.

Sedlčanské muzeum pořádá večer s autorským šansonem

Kdy: 4. února, 19:00

Kde: Městské muzeum Sedlčany

Za kolik: 100 korun



Městské muzeum Sedlčany připravilo na pátek 4. února od devatenácti hodin Večer při svíčkách. Návštěvníci si budou moci poslechnout autorský šanson Saši Niklíčkové. Její písně bývají kritikou označovány jako „šanson dojemný k uřehtání“. Svébytná písničkářka a textařka se po dvou letech vrací do sedlčanského muzea, aby opět publikum pobavila humorným pohledem na svět kolem sebe. Tentokrát si kromě harmoniky a ukulele přiveze také klávesy. Vstupenky je možno zakoupit též v předprodeji na pokladně muzea.

Fikaní horalé aneb Tradiční horský transport

Kdy: 4. února, 18:00

Kde: Městská knihovna Sedlčany

Za kolik: -

Na setkání s etnografem Alešem Smrčkou se můžete těšit v pátek 4. února od 118 hodin. Aleš má blízko k Sedlčanům, měl a má zde příbuzné a často tu tráví volný čas. Pracuje v Etnologickém ústavu AV ČR a dlouhodobě se zabývá tradičním horským transportem – především týkajícím se stahování dřeva. Mezi různé způsoby patří i plavení dřeva na Vltavě a Otavě, což se týká i našeho kraje, který není horský. V rámci setkání promítne i filmový dokument „Říkejte mi strýcu“ z roku 2018, na kterém se podílel Aleš Smrčka se svým otcem Vítem Smrčkou, sedlčanským rodákem.

RAKOVNICKO

Rakovnický zimní stadion hostí karneval

Kdy: 4. února, 13:00 až 14:30

Kde: Zimní stadion, Rakovník

Za kolik: -

Dům dětí a mládeže v Rakovníku pořádá v pátek 4. února akci s názvem Karneval na ledě. V rámci ní budou v době od 13 do 14.30 hodin na rakovnickém zimním stadionu připraveny soutěže pro děti, volné bruslení a krátké vystoupení dětí z krasobruslařského oddílu.

Výstava Mezi náma II. nabídne pohled na obrazy Aleny Petříčkové

Kdy: 4. února, 17:00

Kde: Galerie Viktora Olivy, Nové Strašecí

Za kolik: -



Galerie Viktora Olivy v Novém Strašecí, kterou veřejnost najde v místním kulturním centru, se v následujících dnech zaplní obrazy. Bude se jednat o dílo Aleny Petříčkové, výstava je pojmenována Mezi náma II. Slavnostní zahájení je na programu v pátek 4. února od 17 hodin, přičemžna vernisáži se o úvodní slovo postará František Malina. Výstava bude přístupná v úředních hodinách Novostrašeckého kulturního centra, zájemci ji budou moci navštívit až do 31. března.