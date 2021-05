Dochází vám tipy na výlety? Vydejte se na zámek Loučeň, který kromě svých zahrad s labyrinty otevřel také své komnaty. To a mnoho dalšího, jako přednášky, promítání filmů nebo koncerty, vám přinášíme v našich víkendových tipech.

Vydejte se na provoněnou procházku! | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Zámkem provází květiny

KDY: Do 30. května, o víkendech 11:00 – 16:00

KDE: Zámek Loučeň

ZA KOLIK: 220/180 Kč

Zámek Loučeň znovu otevře kromě svých zahrad s labyrinty a bludišti také zámecké komnaty. Návštěvníci si je ovšem neprojdou s průvodci v kostýmech, jak je tu zvykem, ale provedou je květiny svou květomluvou. Květ(n)omluva prozradí, jaké vzkazy si mezi sebou posílali zde žijící kníže Alexandr a kněžna Marie, kteří spolu strávili 59 let společného života, nebo princ Erich s kněžnou Gabrielou, kteří spolu měli devět dětí. Z prohlídky, na níž si s tištěným průvodcem lidé sami zvolí její délku, si odnesou malý dárek. Květ(n)omluva se skrývá také v zámeckém parku. Kapacita prohlídek je limitovaná, proto je doporučen nákup vstupenek na předem zvolený čas. Ve všední dny jsou prohlídky otevřené od 12 do 15 hodin.