BENEŠOVSKO

Navštivte výstavu Pavla Sequense v muzeu umění a designu Benešov

Kdy: od 12. ledna, 10:00–18:00

Kde: Benešov

Za kolik: -

Nejnovější tvorbu Pavla Sequense Ludus continuat můžete zhlédnout v Muzeu umění a designu od 12. ledna. Benešovský rodák se věnuje malbě s realistickými prvky, které propojuje se snovými motivy. Jeho základním motivem je ženská figura, která se ale na jednotlivých obrazech deformuje, rozpouští nebo je zahalena syrovou barvou. Zatímco dřívější obrazy byly často laděny do teplých oranžových odstínů, v posledních dílech se objevuje chladná paleta růžových a modrých odstínů.

Opět si můžete zastřílet v Domě dětí a mládeže

Kdy: 15. ledna, 9:00–13:00

Kde: DDM Benešov

Za kolik: 30 korun



Tradiční otevřené střelecké závody pro neregistrované střelce ze vzduchové pušky pořádá Dům dětí a mládeže Benešov v sobotu 15. ledna od deváté hodiny. Startovné je 30 korun, členové Střeleckého zájmového kroužku DDM to mají zdarma. Na akci je třeba se předem přihlásit.

Navštivte komentovanou prohlídku výstavy Homo Tempus

Kdy: 15. ledna, 16:00

Kde: Benešov

Za kolik: -

Kurátory komentovanou prohlídku výstavy Homo Tempus můžete absolvovat v Muzeu umění a designu Benešov v sobotu 15. ledna od 16 hodin. Autorka expozice Barbar – Barbora Kysilková je česká malířka působící v norském Oslo. To, co chce sdělit, vyjadřuje figurální olejomalbou. Svou prací umožňuje divákům setkání s uměním v jeho hlavních cílech: Dotýká se jich jak vizuálně, intelektuálně, tak i sentimentálně. Atmosféry jejích obrazů odhalují tváří v tvář část jich samých, a tedy zvyšují i jejich povědomí. Výstava v MUD představí průřez celé její tvorby.

BEROUNSKO

Zdeněk Izer pobaví liteňské publikum

Kdy: 16. ledna, 17:00

Kde: Kino, Liteň

Za kolik: 320/350 korun

Zasmát se jedinečnému humoru baviče Zdeňka Izera takzvaně na vlastní kůži budou moci lidé z Berounska v neděli 16. ledna. Izer totiž přiveze svou celovečerní show do liteňského kina. Cena vstupenky v předprodeji je 320 korun, na místě pak zájemci dají za lístek 350 korun.

Berounské kino o víkendu promítne pět filmů

Kdy: 15. a 16. ledna

Kde: Kino, Beroun

Za kolik: -



Berounské kino v sobotu promítne filmy Velký červený pes Clifford (15:30), Šťastný nový rok 2: Dobro došli (17:30) a The Matrix Resurrection (20:00). V neděli pak lidé uvidí snímky Zpívej 2 (15:30) a Klan Gucci (18:30).

Cyril Hančl vystavuje v Berouně

Kdy: Do 4. března

Kde: Muzeum berounské keramiky, Beroun

Za kolik: -

Muzeum berounské keramiky si na začátek letošního roku připravilo již 38. výstavu. Ta nese název Z pálené hlíny, kamene a kovu, přičemž návštěvníkům nabízí pohled na tvorbu Cyrila Hančla. „Sochařské tvorbě se věnuje přibližně od r. 1980. Pracuje většinou s přírodním kamenem, mezi jeho nejoblíbenější materiály patří mramor, žula, nebo vápenec, ale používá i jiné materiály, jako např. železo, bronz, keramiku nebo dřevo,“ uvádí muzeum.

BOLESLAVSKO

Neváhejte s návštěvou trhů, stánky budou stát jen do neděle

Kdy: Do 16. ledna

Kde: Park Výstaviště, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma

Už jen do neděle bude mladoboleslavský park Výstaviště dějištěm Novoročních trhů. Kromě stánků s občerstvením jsou na místě atrakce, například ruské kolo, fotokoutek a hlavně pódium, na kterém se každý večer odehrává kulturní program. Dnes od 16:30 a 17:30 zazpívá pěvecký sbor Paprsek D a od 18:30 a 19:30 zahraje Harmonikářské duo. V sobotu divákům od 16:30 a 17:30 zazpívá Klára Melčáková a v 18:30 a 19:30 se vrátí Harmonikářské duo. A nakonec v neděli v 16:30 Divadýlko Mrak sehraje představení O Palečkovi a v 18:30 a 19:30 jako poslední bod programu vystoupí Jizera country.

Potkejte se s Ferdou Mravencem

Kdy: 16. ledna, 15:00

Kde: Kino, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 50 korun



Všichni jistě znají šikovného Ferdu Mravence, který si ví rady s každou prací a nezištně pomáhá všem zvířátkům z broučí říše. Hned čtyři jeho příběhy, Ferda v cizích službách, Ferda v mraveništi, Příhody Ferdy Mravence a Příhody brouka Pytlíka, budou moci zhlédnout diváci v kině v Mnichově Hradišti.

Detektivové budou pátrat po zvířecích spáčích a jejich zvycích

Kdy: 15. ledna, 15:00

Kde: Městské divadlo, Mladá Boleslav

Za kolik: 50 korun

Ekocentrum Zahrada volá všechny malé detektivy, aby se zúčastnili spící detektivky. Téma se zaměří na zimní spánek a děti se tak dozví, která zvířata se ukládají k zimnímu spánku, která se občas vzbudí a která v zimě vůbec nespí. Na trasu plnou úkolů se mohou účastníci vydat průběžně až do 16:45, přičemž akce končí v 17:15.

Seznamte se s Bigglesem

Kdy: 15. ledna – 30. dubna

Kde: Letecké muzeum Metděje Vlacha, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Výstava Legenda jménem Biggles instalovaná v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha seznamuje s životním příběhem pilota Jamese Biggleswortha. Tato fiktivní legenda anglických letců je hlavní postavou série knih z leteckého prostředí první i druhé světové války od spisovatele Williama Earla Johnse.

Arcana zavede do historie

Kdy: 15. a 16. ledna

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: Od 990 korun

Zámecká hra Arcana provede zámkem v obci Svijany a jeho neuvěřitelnou historií. Tato interaktivní dobrodružná hra spojuje možnosti online her, tajných skrýší a reálných šifer. Krom toho, že vyzkouší důvtip a postřeh, zároveň velmi dobře zabaví. Ti nejbystřejší a nejšikovnější se dostanou do cíle, kde na ně čeká malá odměna. Hru si užijí rodiny s dětmi od 6 let nebo parta přátel. Doba hraní je přibližně 90 minut, během kterých si účastníci velmi podrobně prohlédnou zámek. Rezervovat termín a je možné na čísle 481 770 703 nebo na e-mailu info@zameksvijany.cz.

KLADENSKO

Záviš, kníže českého pornofolku, vystoupí v sobotu v Kladně

Kdy: 15. ledna, 20:00

Kde: Psychedelický spolek POD Vobrazem, Kladno

Za kolik: -

V prostorách Psychedelického spolku POD Vobrazem vystoupí v sobotu 15. ledna Milan Smrčka, znojemský rodák, kterého však veřejnost zná pod pseudonymem Záviš. Ten kladenskému publiku nabídne své písničky v duchu takzvaného pornofolku, ve kterých se často objevují sprostá slova. Hity včetně toho největšího Neviděli jste tu prosím Andělu? bude ke slyšení od 20 hodin.

Slánská knihovna pořádá Dařiště

Kdy: 15. ledna, 9:00–12:00

Kde: Knihovna Václava Štecha, Slaný

Za kolik: -



Muzeum T. G. Masaryka v Lánech zaplnily až do 30. ledna fotografie uznávaného českého fotografa Jana Saudka. „Jedná se o průřez fotografií z celé kariéry tohoto jedinečného fotografa,“ uvedlo lánské muzeum.

Bára Ladrová a myšák Eda pobaví děti na sále žilinské kavárny

Kdy: 15. ledna, 15:30

Kde: Alfatau Coffee, Žilina

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Oblíbený pořad dětské bavičky Báry Ladrové s názvem Discohrátky zavítá v sobotu do Žiliny. Na sále Alfatau Coffee si budou moci děti spolu s Ladrovou a jejím společníkem, myšákem Edou, zařádit a zatancovat do rytmu známých písní.

KOLÍNSKO

Výstava Martina Mainera byla zahájena

Kdy: Do 9. dubna

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: -

V galerii v kolínském divadle začíná výstava Martina Mainera. patří k představitelům generace autorů, kteří se mezi prvními prosadili před polovinou 80. let osvobozující postmoderní malbou, těžící obsahově i formálně z prolínání časových a kulturních rovin. Tato generace svým vzorem ovlivnila tvorbu generace 90. let.

V divadlo na vás čeká Fantastická žena

Kdy: 14. ledna, 19:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 230/340 korun



Komedie, jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které by měla mít ideální partnerka. Příběh dvou kamarádů ve středním věku, jejichž životy pořádně zamíchá tajuplná seznamka a doslova fantastická žena, která se jim zčistajasna objeví v bytě… Hrají: D. Šoltýsová / P. Solaříková, O. Volejník, A. Jastraban a další.

Marek Buble a eMBryo big band zahrají v Brodě

Kdy: 14. ledna

Kde: KD Svět, Český Brod

Za kolik: 250/300 korun

"Zveme vás do Kulturního domu Svět na koncert jazzového seskupení a zpěvačky Petry Schacherlové," zvou pořadatelé.

Užijte si Sex noci svatojánské

Kdy: 15. ledna, 19:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 280/390 korun



Komedie podle filmu Woodyho Allena. Jednoho letního dne se do vily ukryté v lesích sjede nesourodá společnost. Potřeštěný vynálezce Andrew, řešící svou sexuální frustraci vymýšlením prapodivných vynálezů, a jeho půvabná manželka Adriana přivítají filozofa Leopolda a jeho mladou snoubenku Ariel. Již tak třaskavou směs doplní záletný a lékař Maxwell a jeho prostoduchá přítelkyně Dulcy… Hrají: V. Kopta, M. Málková, R. Zima, S. Černodrinská, B. Munzarová, J. Meduna.

Láska na špičkách dorazí do Kouřimi v sobotu

Kdy: 15. ledna, 19:00

Kde: Kino, Kouřim

Za kolik: 130 korun

"Putovní Kino na kolečkách opět zavítá do kouřimského kinosálu, kde se bude promítat nová česká romantická komedie Láska na špičkách. Kino bude otevřeno hodinu před začátkem, připraveno bude i občerstvení," lákají pořadatelé.

Výstava Honzy Homoly pořád pokračuje

Kdy: Denně

Kde: Městský kulturní dům, Kolín

Za kolik: -



"S posledním dnem v roce měla z výstavních prostor Komorního sálu zmizet výstava kytaristy kapely Wohnout Honzy Homoly, ale vzhledem k tomu, že o ni veřejnost má stále zájem a především v současné nejisté době není jasné, kdy se do těchto míst vrátí sedící na každovíkendových plesech, kde jsou výtvarná díla ohrožena, rozhodli jsem se expozici zatím na místě ponechat. Ve chvíli, kdy se nastartují plesy, sundáme i obrazy ze zdi," říkají lidé z kolínského Městského společenského domu.

Pražské víkendové tipy: Bavte se od pátku až do neděle

KUTNOHORSKO

Přijďte na dernisáž výstavy Samota uprostřed davu

Kdy: 15. ledna

Kde: Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

Za kolik: -

Úspěšná výstava v Galerii Středočeského kraje Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, věnovaná dvoustému výročí narození básníka Charlese Baudelaira, se blíží ke svému konci. Příležitost výstavu naposledy navštívit budete mít do poloviny ledna. V sobotu 15. ledna si můžete projít expozici se zasvěceným výkladem kurátorky Kristýny Jirátové. Na závěr komentované prohlídky proběhne křest unikátní publikace k výstavě, kterou si budete moci na místě zakoupit a nechat podepsat. Na prohlídku naváže výklad předního historika umění Otto M. Urbana o básníkovi coby příteli a kritikovi malířů a grafiků své doby.

Hosty kouzelného paloučku budou v Tylově divadle i Jů a Hele

Kdy: 16. ledna, 15:00

Kde: Tylovo divadlo, Kutná Hora

Za kolik: 100 korun



Pražská loutkoherecká skupina Loudadlo se na své malé diváky těší v neděli 16. ledna v Tylově divadle v Kutné Hoře s vystoupením Na kouzelném paloučku. Tam na ně budou čekat tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný “šoumen“ myšák Kiko, který se rád předvede v plné parádě! Podívají se také na pohádkové rybičky a proletí se s papírovými draky široko daleko. Hostmi pořadu budou Jů a Hele. V představení se střídají komické dialogy, písničky, pohádky a soutěže, kterých se děti sami účastní.

Pořádají komentovanou prohlídku výstavy architekta Emila Zavadila

Kdy: 15. ledna, 15:00

Kde: Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

Za kolik: -

Renomovaný architekt Emil Zavadil nechává ve své grafické tvorbě promlouvat geometrii v její hravé formě ornamentu. V sobotu 15. ledna pořádá Galerie Středočeského kraje Kutná Hora komentovanou prohlídku jeho výstavy, kterou vás provede samotný autor společně s kurátorkou Adrianou Primusovou. Vstup je zdarma, program potrvá přibližně 30 minut. Rezervovat místo si můžete na emailové adrese pokladna-KH@gask.cz nebo telefonním čísle 725 377 433 do 14. ledna do osmnácté hodiny. Kapacita omezena dle aktuálních opatření.

MĚLNICKO

Ještě chvíli si pohrajte se strašidly

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Venkovní hra Za tajemstvím kralupských strašidel je prodloužena do konce ledna, a tak si s místními strašidly mohou děti pohrát ještě o něco déle. Na účastníky čeká 7 samoobslužných stanovišť, na kterých musí splnit úkoly. Zájemci získají doplňující informace ke stanovištím po načtení QR kódu. Plán je připraven na webu ddmkralupy.cz. Po vyluštění tajenky stačí herní kartu s e-mailovým kontaktem a počtem soutěžících hodit do schránky u domu dětí.

V kině Vltava si tento víkend vybere každý

Kdy: 14.–16. ledna

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 130/140 korun



Kralupské kino Vltava tento víkend pozve na českou komedii, sci-fi, akční nálož, komiksový trhák, animovaný muzikál i rodinný film. V pátek se mohou diváci těšit na Krotitelé duchů: Odkaz (17:00) a komedii Šťastný nový rok 2 (20:00). Sobotní program zahájí muzikál Zpívej 2 (14:30), pokračovat bude rodinnou zábavou Velký červený pes Clifford (17:00) a zakončí jej nejnovější přírůstek do filmového světa Marvelu Spider-Man: Bez domova (20:00). V neděli si budou moci diváci zopakovat filmy Velký červený pes Clifford (14:30) a Šťastný nový rok 2 (20:00) a také zavítat na akční jízdu Kingsman: první mise (17:00). Vstupné je od 130 do 140 korun.

NYMBURSKO

Projděte si výstavu v Galerii Ludvíka Kuby s komentářem

Kdy: 15. ledna, 14:00

Kde: Galerie Ludvíka Kuby, Poděbrady

Za kolik: -

Galerie Ludvíka Kuby v Poděbradech zve na poslední komentovanou prohlídku výstavy Ivan Exner Obrazy. Expozicí bude provázet společně s autorem Ivanem Exnerem kurátor výstavy Michael Zachař. „Vystavená díla mohou návštěvníkům připadat tak trochu známá, protože se zcela nepokrytě hlásí k tradičnímu odkazu antické a renesanční vzdělanosti, k zažitým vzorům evropské kultury vyrostlé na středomořských základech civilizací starého světa,“ uvedl kurátor. „Vstup je volný. Výstava bude otevřena do neděle 30. ledna.

Zjistěte, co dává andílkům moc

Kdy: Do 16. ledna

Kde: Nymburk

Za kolik: Zdarma



Do 16. ledna mají příznivci zimní Andělské hry možnost se jí zúčastnit. „Všichni zatoulaní andílci jsou již odhaleni. A tím začíná nové dobrodružství, je třeba rozluštit jejich vánoční tajemství, „vyzývá město Nymburk k účasti. Herní plán je možné stáhnout na webu či Facebooku města nebo jej vyzvednout v podloubí radnice či na podatelně. Účastníci musí na místech s andílky najít části tajenky, která prozradí, co dává andělům kouzelnou moc. Vyluštěnou tajenku pak stačí do 16. ledna donést do městského infocentra a vyměnit ji za sladkou odměnu.

Procvičte si mozkové závity při turnaji v piškvorkách

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Dům dětí a mládeže, Nymburk

Kde: Zdarma

Po celý leden se mohou příznivci hry piškvorky ve věku od 6 do 15 let zúčastnit turnaje, který pořádá Dům dětí a mládeže Nymburk. Hrát lze každý den v odpoledním klubu. Na vítěze turnaje čeká turnajový pohár a na každého účastníka malá odměna. Ty bude možné si vyzvednout od 1. února. Provozní doba klubu je každý všední den od 12:30 do 16:30, jen v pátek klub zavírá už v 15:00. Při prvním vstupu do klubu je třeba odevzdat přihlášku do klubu na školní rok 2021/2022, nebo být přihlášen v jakémkoli kroužku DDM.

PŘÍBRAMSKO

I další díl animáku Zpívej je plný neznámějších hudebních pecek

Kdy: 14. ledna, 17:00

Kde: Kino, Příbram

Za kolik: 120 korun

I druhý díl animovaného filmu Zpívej, který příbramské kino uvede v pátek 14. ledna, je plný těch největších hudebních pecek současnosti, ale i lety prověřených písniček. Na své si přijdou zejména fanoušci legendární kapely U2, jejichž zpěvák Bono Vox namluvil v originální verzi ikonu Claye Callowaye. Zajímavá hlasová sestava se potkala i v českém znění. Kromě navrátilců Libora Boučka a Ewy Farné ve filmu uslyšíte i další zpěvačku Debbi Kahl a tanečního mistra Zdeňka Chlopčíka, který nadaboval vzteklého učitele tance.

V Petrovicích budou vepřové hody

Kdy: 14. ledna, 9:00–14:00

Kde: Pod Věží, Petrovice

Za kolik: -



V petrovické hospodě Pod Věží budou v pátek 14. ledna Vepřové hody. Od 9. do 14. hodiny si budete moci pochutnat na jitrničkách, jelítkách, prdelačce, tlačence, pečeném prejtu, vinné klobáse či řeznické sekané.

V příbramském divadle uvedou dojemnou komedii Jméno

Kdy: 14. ledna, 16:00

Kde: Divadlo, Příbram

Za kolik: 220/160 korun

Velké scéně příbramského divadla bude v pátek 14. ledna patřit dojemná komedie Jméno o tom, co všechno může způsobit jediné slovo. Jméno pro dítě, které se ještě nenarodilo. Rodina a přátelé mají strávit příjemný večer, ale když Vincent, úspěšný čtyřicátník a budoucí otec, vysloví to jméno, vyvolá odpor a zděšení. Poklidná večere se mění ve směšně bláznivou, i když drsnou přestřelku názorů. Co všechno se skrývá v rodinné historii? O jak překvapivých vztazích, jež měly zůstat tajemstvím, se dozvíme? Když kostlivci vylezou ze skříní, reaguje někdo hystericky, někomu nezbývá než se s krutou pravdou smířit a někdo se královsky baví!

RAKOVNICKO

Rynholec ožije nohejbalem

Kdy: 15. ledna, 8:30

Kde: Sokolovna, Rynholec

Za kolik: 100/0 korun

Do rynholecké sokolovny se v sobotu 15. ledna sjedou hráči nohejbalu, bude se zde totiž konat turnaj v nohejbalu dvojic. Zápis je v 8.30 hodin, hrát se začne o půl hodiny později. Startovné je 100 korun na dospělou osobu, avšak děti do 15 let mají start v turnaji zdarma. Občerstvení na místě bude zajištěno.

Kouzelné křesadlo pobaví děti

Kdy: 16. ledna, 15:00

Kde: Novostrašecké kulturní centrum, Nové Strašecí

Za kolik: 30/45 korun



Novostrašecké kulturní centrum bude v neděli 16. ledna dějištěm divadelního představení pro děti. Divadlo Pohádka si pro tamní publikum připravilo pohádku Kouzelné křesadlo. Vstupné je 30 (děti) a 45 (dospělí) korun.

Rakovnické kino v neděli uvede hned tři filmy

Kdy: 16. ledna, 10:00, 14:00, 17:00

Kde: Kino, Rakovník

Za kolik: 120/140 korun

Rakovnické kino si na neděli 16. ledna pro své návštěvníky připravilo trojici promítání. To první začíná v 10 hodin, přičemž se na plátně objeví animák Zpívej 2. Následovat bude od 14 hodin film Krotitelé duchů: Odkaz, který následně vystřídá v 17 hodin americký horor Vřískot. Vstup na první z film je 120 korun, na zbylé dva 140 korun.

„Kouzelné fotografie“ Josefa Seiberta lze vidět v Novém Strašecí

Kdy: Od 13. ledna

Kde: Novostrašecké muzeum, Nové Strašecí

Za kolik: -



Od 13. ledna je v novostrašeckém muzeu k vidění výstava fotografií Josefa Seiberta. „Jeho fotografie jsou netradiční, originální a akční,“ představilo jeho tvorbu muzeum.