Zahradní centrum Parkon pořádá oblíbenou výstavu melounů, tedy Melounobraní, vypěstovaných přímo v areálu zahradnictví.

Melounobraní v Libici nad Cidlinou | Foto: Deník / Krejsová Milena

Zájemci budou moci od pátku do neděle vždy od 9 do 17 hodin ochutnat několik druhů melounů. Prohlídka také zahrnuje tradiční podzimní sortiment rostlin a květin. Je to již sedmý ročník výstavy melounů, k vidění budou rovněž vřesy a vřesovce, chrysantémy, hebe, astry a další. Zahradní centrum Parkon zájemci najdou mezi Libicí nad Cidlinou a Kanínem.