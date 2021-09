Komentované prohlídky kostela od 10, 11 a 12:30 hodin provede Jan Řehounek. Od 10 do 12 hodin a od 14 do 15 hodin se konají komentované prohlídky s Marcelou Pachmanovou v kapli sv. Jana Nepomuckého.

Staré děkanství a hradební věž Kaplanku si mohou lidé prohlédnout během soboty a navíc si zde vychutnat tuzemská i zahraniční vína za tónů Cimbálové muziky Miroslava Kotlára. Odpoledne dojde také na půlhodinové řízené degustace za 150 korun. Návštěvníci si mohou vychutnat ojedinělý výhled z věže kostela sv. Jiljí do 16 hodin zdarma.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.