KDY: 29. srpna, 6:00

KDE: Pískovna u Pískové Lhoty

ZA KOLIK: -

Po oba dny je časový program stejný. „Prezentace rybářů – závodníků je vždy od 6 hodin, závodně se začne chytat s úderem osmé hodiny ranní,“ říká předseda středočeských rybářů Dušan Hýbner. Závody mladých mají dvě kategorie, a to do 15 let a od 16 do 18 let. „V neděli může závodit každý, kdo přijde, tedy i neorganizovaní mladí rybáři, ceny a medaile obdrží každý mladý rybář. Pro nejlepší dospělé jsou připraveny hodnotné ceny,“ dodává předseda Hýbner.