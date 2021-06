KDY: 12. června

KDE: Nymbursko

ZA KOLIK: 30 Kč

Cíl je v Kostomlatech nad Labem mezi 10 a 16:30 hodinami. Věcnou odměnou bude pamětní list a razítka do turistického záznamníku. Akci pořádá Klub českých turistů KOSTOMLATYve spolupráci s Obcí Kostomlaty nad Labem a Restaurací Na Place.

Start:

35 km žst. Nymburk hl.n.: 7,00 – 9,30 hod.

26 km žst. Třebestovice: 7,00 – 10,00 hod.

15 km žst. Nymburk hl.n.: 8,00 – 11,00 hod.

10 km žst. Ostrá: 8,30 – 11,30 hod.

Trasy:

35 km: Nymburk - Písty - Kersko - Litolský most - Ostrá jezero - Mydlovar - Kostomlaty

26 km: Třebestovice - Kersko - Litolský most - Ostrá jezero - Mydlovar - Kostomlaty

15 km: Nymburk - Drahelice - Kostomlátky - ústí Vlkavy do Labe - Kostomlaty

10 km: Ostrá - Ostrá jezero - ústí Vlkavy do Labe - Kostomlaty

Všechny trasy vedou po turistických značených cestách a lze na nich plnit podmínkyturistických odznaků „200“, „IVV“ a „Labský Milník“.Startovné: 30 Kč. Sleva pro členy KČT a děti do 15 let: 5 Kč. Občerstvení: na trasách z vlastních zásob a v restauracích. Mapa: doporučujeme tur. mapu Nymbursko 1:40 000. Odměna: pamětní list, razítka do turist. záznamníku a příjemné zážitky.

Upozornění:

- akce a prostor cíle bude organizována podle pandemické situace

- dodržujte hygienické podmínky a nařízení vlády ČR proti COVID-19!!!

- akce se koná za každého počasí

- trasu absolvujete na vlastní nebezpečí

- účast dětí je povolena jen v přítomnosti dospělé osoby