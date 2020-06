KDY: 13. června start 5.30 - 11.30

KDE: Nymbursko

ZA KOLIK: 30 Kč

Trasa na 50 a 25 km začíná v Lysé nad Labem, trasa na 35 a 10 km startuje v Kostomlatech nad Labem. Cíl je v Nymburce a startovné činí 30 korun. Členové KČT a děti do 15 let mají slevu 5 korun. Občerstvení na trasách mohou účastníci čerpat z vlastních zásob a v restauracích. Mapu pořadatelé doporučují turistickou Nymbursko 1:40 000. Odměnou bude pamětní list, sladká odměna, razítka do turist. záznamníku a příjemné zážitky. Pochod se koná za každého počasí a na vlastní nebezpečí. Děti musí být v doprovodu dospělých.

Start:

50 km žst. Lysá nad Labem: 5,30 – 7,00 hod.

35 km žst. Kostomlaty n.L.: 6,40 – 8,20 hod.

25 km žst. Lysá nad Labem: 7,00 – 9,30 hod.

19 km žst. Třebestovice: 7,00 – 9,30 hod.

10 km žst. Kostomlaty n.L.: 8,00 – 10,15 hod.

7 km žst. Hořátev: 9,00 – 11,30 hod.

Trasy:

50 km: Lysá n/L – Káraný – Sojovice – Stará Lysá – Lysá n/L a dále jako „25 km“

35 km: Kostomlaty – Ostrá – Litolský most – Kersko – Písty – Nymburk

25 km: Lysá n/L – Litolský most – Kersko – Písty – Nymburk

19 km: Třebestovice – Kersko – Písty - Nymburk

10 km : Kostomlaty n/L – sokolovna – Labská cyklos. – Kostomlátky – Nymburk

7 km: Hořátev – Písty - Nymburk