KDY: 1. ledna, 8:30

KDE: Kostomlaty nad Labem

ZA KOLIK: 20 Kč / 5 Kč

Odměnou budou kromě zážitků z procházky také pamětní list a razítko pochodu. Volný start bude od 8:30 do 11:15 hodin na železničním nádraží v Kostomlatech nad Labem. Jak už je při těchto pochodech zvykem, účastníci si mohou vybrat celkovou délku trasy od 9 do 15 kilometrů podle toho, kam se vydají ze zříceniny hradu. Startovné je 20 korun a děti do 15 let platí 5 korun. Vycházka se koná za každého počasí, čemuž je dobré přizpůsobit oblečení a obutí a každý ji absolvuje na vlastní nebezpečí.