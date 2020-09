KDY: 19.9. / 13 hodin

KDE: Kopec Oškobrh

ZA KOLIK: 100 Kč

Příjezd ke startu je po silnici z Opolan do Opolánek. Výtěžek běhu pozpátku bude opět věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek. Akce se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie, děti do 15 let startovné neplatí. Délka trati pro děti činí 850 metrů, z toho 425 metrů popředu. Dětská trať má převýšení 25 metrů. Trať pro dospělé měří 3 200 metrů, z toho 570 metrů popředu. Převýšení je úctyhodných 85 metrů.