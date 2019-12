KDY: 7. prosince 12.00

KDE: Restaurace U Chemika v Polabci

ZA KOLIK: -

Akci organizuje Dům dětí a mládeže Nymburk. Zájemci s dobrou muškou a pevnou rukou se mohou registrovat na místě do 13 hodin a zkusit konkurovat třeba již ostříleným favoritům. Hraje se systémem oboustranného pavouka ve dvou kategoriích do 12 let a od 12 do 18 let. Na vítěze čeká diplom a pohár, ale každý účastník závodu bude odměněn.