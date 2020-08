KDY: 28. srpna 19:00

KDE: Galerie 18, Jiřího náměstí nad TIC, Poděbrady

ZA KOLIK: -

Vernisáž výstavy s názvem Kódy se uskuteční v pátek od 19 hodin a hudebně ji doprovodí Dj lilbro206. O víkendu se v rámci výstavy od 10 do 18 hodin koná burza vinylů. Galerie je otevřena vždy od čtvrtka do neděle od 15 do 19 hodin. Dernisáž a komentovaná prohlídka se uskuteční 18. září 2020 od 19 hodin.