Zazpívejte si ve středu s Deníkem koledy

Akce Česko zpívá koledy s Deníkem slaví svoje první velké kulatiny. Ve středu 9. prosince se totiž od 18 hodin uskuteční už podesáté. Jak to bude letos? Prostě si zazpíváme v domácím prostředí, v rodinném kruhu či pokud by to epidemiologická situace dovolila, v malých skupinách s dostatečnými rozestupy. Přihlásit se můžete na webových stránkách ceskozpivakoledy.cz.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

KDY: 9. prosince, 18:00

KDE: ceskozpivakoledy.czhttps://www.ceskozpivakoledy.cz/

ZA KOLIK: zdarma Následně získáte odkaz na společný stream, na kterém bude 9. prosince tempo i tóny udávat v přímém přenosu Čechomor. Živý přenos naladíte také na Českém rozhlasu.

Tipy Deníku patří k nejčtenějším rubrikám našich čtenářů. Darujte unikátní tipy na výlety a volný čas. Digitální předplatné Deník.cz můžete pořídit již od 249 Kč. Více informací zde .

Autor: Redakce