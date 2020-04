KDY: 15. dubna 19.00

KDE: Divadlo Na Kovárně on-line

ZA KOLIK: -

Své hudební dovednosti po prvním úspěšném koncetru svých kolegů tentokrát představí Jindřich Krčma (4. roč./I., 13 let), Jan Filip (1. roč./II., 19 let), Nicole Amy Vindušková (3.roč./ I., 10 let), Nela Jenny Skopcová (5.roč./ I., 12 let), Aneta Metelcová (1.roč./ II., 15 let). Žáci se připravují pod vedením pedagogů Olgy Knotnerové a Jakuba Lišky.