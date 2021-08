KDY: 16. srpna, 17:00

KDE: Kaple svatého Jana Nepomuckého

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Nejlepší z vystavených děl budou jury doporučena starostovi města k udělení Medaile starosty města Nymburk. V den vernisáže bude kaple otevřena do 19 hodin. Běžně bude kaple otevřena od pondělí do pátku od 14 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 12 a od 14 do 18 hodin až do 24. září.